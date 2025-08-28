Diretta Sinner Popyrin Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato del match valido per il secondo turno dello Slam di New York.

DIRETTA SINNER POPYRIN US OPEN 2025: ECCO IL SECONDO TURNO!

Manca sempre meno alla diretta Sinner Popyrin: giovedì 28 agosto l’azzurro scende in campo per affrontare il secondo turno agli Us Open 2025, e possiamo dire che l’esordio sia stato ben privo di fronzoli visto che, nella vittoria contro Vit Kopriva, il numero 1 Atp ha lasciato per strada la miseria di quattro game.

Se attendevamo risposte sulle condizioni di salute di Jannik Sinner, dopo il ritiro a Cincinnati, le abbiamo avute: l’altoatesino come spesso gli accade ha dominato, e ha talmente voglia di giocare che dopo il match ha chiesto a Simone Vagnozzi di poter fare qualche scambio, per rivedere alcuni dettagli.

Stavolta la risposta è stata negativa: l’imperativo è seguire la tabella di marcia nel miglior modo possibile, adesso arriva il secondo turno degli Us Open 2025 in cui dimostrare ancora una volta di poter arrivare in fondo allo Slam con le minori energie possibili.

Ci attendiamo comunque un’altra prova brillante nella diretta Sinner Popyrin, a Flushing Meadows il match è dietro l’angolo e quindi possiamo provare ad analizzare alcuni dei temi che accompagneranno il nostro Sinner nella sfida ad Alexey Popyrin, australiano di origine russa che Jannik ha incrociato una sola volta in carriera, tra l’altro perdendo.

COME VEDERE LA DIRETTA SINNER POPYRIN IN STREAMING VIDEO TV

I canali di Sky Sport forniscono la diretta tv di Sinner Popyrin, il match degli Us Open 2025 sarà poi garantito in diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv.

DIRETTA SINNER POPYRIN US OPEN 2025: JANNIK GUARDINGO

Nel presentare la diretta Sinner Popyrin, rispondendo alla domanda sull’avversario dopo aver esordito alla grande agli Us Open 2025, il numero 1 del ranking Atp non ha citato la sconfitta subita dall’australiano al Madrid Open: troppo lontana nel tempo perché si trattava di quattro anni fa, eravamo sulla terra e Sinner non era ancora il giocatore che poi è diventato. Ha invece ricordato, Jannik, come lo scorso anno proprio a New York Popyrin avesse battuto Novak Djokovic, sempre al secondo turno: da questo punto di vista l’azzurro ha rimarcato che l’attenzione dovrà essere massima, e che spera il servizio funzioni nel migliore dei modi.

Come sempre insomma Sinner si “nasconde”, è consapevole di come il suo livello sia anche di molto superiore a quello di Popyrin ma anche che nelle partite di tennis può succedere di tutto, specialmente negli Slam dove la distanza dei cinque set da un lato aiuta i più forti, ma dall’altra può anche rappresentare un’arma a doppio taglio. Tra poco comunque avremo tutte le risposte che ci servono, sicuramente il pronostico nel secondo turno degli Us Open 2025 sorride totalmente a Sinner e allora vedremo se arriverà un altro match dominante come quello del primo turno, chiuso sul 6-1 6-1 6-2 contro il povero Kopriva.