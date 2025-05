DIRETTA SINNER RINDERKNECH ROLAND GARROS 2025: LA PRIMA A PARIGI!

La diretta Sinner Rinderknech, lunedì 26 maggio (non prima delle ore 20:15), rappresenta l’esordio del nostro Jannik Sinner al Roland Garros 2025: è terminata l’attesa, che naturalmente era stata più spasmodica due settimane fa visto che a Roma il numero 1 Atp rientrava da tre mesi di squalifica, ma oggi finalmente è arrivato lo Slam sulla terra rossa di Parigi e questo è il torneo che lo stesso Sinner aveva indicato come “obiettivo”, derubricando gli Internazionali d’Italia a un allenamento per testare la condizione. Ecco: al Foro Italico Sinner è arrivato in finale sia pure tra alti e bassi, dunque è chiaro che per il Roland Garros 2025 le aspettative siano massime.

L’altoatesino si è fermato solo di fronte a Carlos Alcaraz, che in questo Slam potrà incrociare solo in finale; la sua forma è sembrata crescere con il passare dei giorni anche se qualche intoppo c’è stato (soprattutto in semifinale contro Tommy Paul, perdendo di schianto il primo set), nell’ultimo anno e mezzo Jannik ci ha abituato a vincere sempre e comunque contro avversari inferiori (di tanto o poco che sia) e dunque la speranza è che la diretta Sinner Rinderknech scorra senza troppi intoppi, anche perché un tema sulla strada verso il titolo potrebbe essere quello di passare in campo il minor tempo possibile.

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA SINNER RINDERKNECH

Per seguire la diretta tv di Sinner Rinderknech dovrete essere abbonati alla televisione satellitare perché il Roland Garros 2025 viene trasmesso su Eurosport, per quanto riguarda la diretta streaming video sarà disponibile per i clienti delle piattaforme DAZN, Sky Go, Discovery Plus o Now Tv.

DIRETTA SINNER RINDERKNECH: ESORDIO COMODO AL ROLAND GARROS 2025

Abbiamo dunque la diretta Sinner Rinderknech, nella quale il numero 1 apre il suo Roland Garros 2025 contro un giocatore di casa: Arthur Rinderknech, 29 anni, si può definire un “journeyman”, tennista spesso presente nei tabelloni dei tornei ma che ha raccolto ben poco, nello specifico una sola finale Atp (persa ad Adelaide, ormai tre anni e mezzo fa) e una sola qualificazione al terzo turno di uno Slam, gli Us Open del 2023. Sulla terra di Parigi il classe ’95 ha superato per due volte il primo turno senza mai andare oltre; il pronostico dunque appare decisamente chiuso.

Per quanto riguarda Sinner, l’altoatesino torna sui campi dove lo scorso anno ha conquistato il numero 1 del ranking Atp, e dopo 12 mesi si trova ancora al comando della classifica senza mai averlo mollato, questo nonostante la squalifica di tre mesi. Il dato la dice lunga sulla sua superiorità, anche se va detto che in sua assenza sia Alcaraz che Alexander Zverev hanno sprecato qualche limpida occasione per il sorpasso; al netto del ranking, Sinner è a Parigi per vincere il Roland Garros 2025 ed è quello che proverà a fare, stavolta senza nascondersi e con la chiara intenzione di arrivare in fondo. Oggi l’esordio, poi si vedrà…