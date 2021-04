Diretta Sinner Rublev/ Atp Barcellona 2021 streaming video tv, orario del match

DIRETTA SINNER RUBLEV: PER LA SEMIFINALE DI BARCELLONA

Sinner Rublev è il quarto di finale al torneo Atp Barcellona 2021, e si gioca venerdì 23 aprile: si gioca alle ore 12:30, salvo ritardi per pioggia è informazione “certa” essendo il primo match di giornata. Jannik Sinner ce l’ha fatta di nuovo: dopo la finale del Masters 1000 di Miami si è iscritto alla Top 8 del 500 su terra rossa, appuntamento importante perché ci sono alcuni big ed è un apripista degli altri grandi tornei sulla superficie, e ancora una volta ha battuto Roberto Bautista Agut mostrando di aver fatto grandi progressi anche su campi che tecnicamente non sarebbero i suoi preferiti. Adesso comunque l’asticella si alza, come è giusto che sia.

Di Andrey Rublev e della sua crescita esponenziale abbiamo più volte parlato, il russo ha scavalcato Roger Federer diventando numero 7 Atp e la finale giocata a Montecarlo ci dice che anche lui sulla terra potrebbe comunque arrivare a dominare. Sarà interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Sinner Rublev: aspettando il match dei quarti per il torneo Atp Barcellona 2021 noi possiamo provare a fare qualche ulteriore valutazione su quanto aspettarci, naturalmente con la speranza che il tennista azzurro faccia un ulteriore passo verso quella che sarebbe un’altra importante finale nel circuito del tennis professionistico.

DIRETTA SINNER RUBLEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sinner Rublev sarà disponibile su Sky Sport Uno: il canale è riservato in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare che lo troveranno al numero 201 del loro decoder e, qualora non possano mettersi davanti al televisore, potranno seguire il match anche tramite il servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del torneo è barcelonaopenbancsabadell.com: vi troverete tutte le informazioni utili sul calendario, il tabellone e le principali notizie sui giocatori.

DIRETTA SINNER RUBLEV: RISULTATI E CONTESTO

Sinner Rublev, lo abbiamo detto, è una partita che sulla carta sorride al russo e non solo per il ranking: come biglietto da visita il classe ’97 può presentare la straordinaria vittoria ottenuta a Montecarlo contro Rafa Nadal, uno che sulla terra non viene certo battuto tutti i giorni. Basterebbe questo a dirci di un Rublev favorito per arrivare in finale a questo Atp Barcellona 2021, ma attenzione: spesso e volentieri a un grande risultato in un grande torneo non segue una replica, e questo vale soprattutto se l’appuntamento seguente non è della stessa caratura. Per intenderci, Rublev (che ha eliminato Albert Ramos-Vinolas agli ottavi) ha una classifica che gli impone di onorare al massimo Madrid e Roland Garros, di conseguenza questo 500 di Barcellona lo sta giocando più che altro come “allenamento2 in vista di quegli appuntamenti. Il che non significa che entrerà in campo non curandosi del risultato, ma che magari il furore agonistico non sarà quello dei giorni migliori; è qui che il nostro Sinner potrebbe approfittarne, oggi anche Jannik è uno dei 20 migliori al mondo ma la sua giovanissima età gli impone comunque di provare a vincere ovunque, a prescindere ovviamente dal fatto che non sia il singolo torneo a definirne la grandezza attuale e/o futura. Si tratta allora di stare a vedere come andranno le cose, tra poco si gioca e non vediamo l’ora di scoprire se Sinner arriverà in semifinale al torneo Atp Barcellona 2021…



