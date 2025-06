DIRETTA SINNER RUBLEV (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Sinner Rublev che sta per cominciare, noi possiamo ricordare che l’incrocio tra questi due giocatori è il terzo in uno Slam. Abbiamo già citato quello al Roland Garros di tre anni fa; nell’ultima stagione invece Jannik Sinner aveva battuto Andrey Rublev nei quarti degli Australian Open – il torneo che gli avrebbe consegnato il primo Major in carriera – con una vittoria netta, arrivata con il risultato di 6-4 7-6 6-3. Sinner tra l’altro, con la vittoria su Jiri Lehecka, è diventato l’unico tennista ad aver raggiunto almeno gli ottavi in ognuno degli ultimi otto Slam; il dato però è ancor più impressionante di così.

Infatti, dopo l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros 2023 per mano di Daniel Altmaier, Sinner ha raggiunto per tre volte la finale, in altre due occasioni la semifinale e solo agli Us Open 2023 è stato eliminato agli ottavi (perdendo contro Alexander Zverev); in attesa di scoprire cosa farà in questo Major, ha vinto tre degli ultimi sette giocati ed è 3/3 nelle finali, dunque stiamo parlando di un giocatore che ha già messo insieme numeri degni dei Big Three (o Four che dir si voglia). Adesso resta solo da scoprire se anche a questo Roland Garros 2025 solleverà il trofeo: mettiamoci comodi, comincia la diretta Sinner Rublev! (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER RUBLEV STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS 2025

Per la diretta tv di Sinner Rublev dovrete rivolgervi a Eurosport che trasmette il Roland Garros 2025; sempre in abbonamento avrete la possibilità della diretta streaming video tramite DAZN, Now Tv e Discovery Plus.

SINNER RUBLEV ROLAND GARROS 2025: AVVERSARIO RIPOSATO PER JANNIK

Con l’attesa diretta Sinner Rublev siamo arrivati, lunedì 2 giugno 2025, agli ottavi di finale del Roland Garros 2025: una nuova sfida per Jannik Sinner che giorno dopo giorno ritrova sempre più la sua superiorità, e ne ha dato una prova netta nel terzo turno contro Jiri Lehecka. È stata una masterclass da parte del numero 1 Atp: Sinner è partito 6-0 5-0 prima di perdere finalmente un game, ma alla fine ne ha lasciati solo tre al ceco lasciando intendere di avere oggi un livello che per parecchi giocatori è inavvicinabile. Certamente anche per Andrey Rublev, che pure può sfruttare i giorni extra che ha avuto per preparare il match.

Il russo infatti avrebbe dovuto giocare il match di terzo turno contro l’insidiosissimo francese Arthur Fils, che però ha dato forfait: lo ha messo ko una frattura da stress alla schiena, il suo ritiro dallo Slam di casa ha anche spento le polemiche che aveva provato a innestare Jaume Munar, battuto da Fils al secondo turno e che aveva fatto trapelare qualche dubbio circa un timeout medico. Sia come sia, agli ottavi è arrivato il russo e ora nella diretta Sinner Rublev l’altoatesino sfiderà un avversario che sulla carta è più abbordabile, anche se naturalmente sulla partita secca possono intervenire diverse variabili.

DIRETTA SINNER RUBLEV ROLAND GARROS 2025: SULLA CARTA NON C’È MATCH

Ci apprestiamo a vivere la diretta Sinner Rublev, agli ottavi del Roland Garros 2025 possiamo dire che, soprattutto se Jannik sarà quello di sabato pomeriggio, non dovrebbe esserci storia almeno sulla carta. Ci sono nove precedenti tra i due, il conto dice 6-3 in favore di SInner che peraltro ha vinto quattro degli ultimi cinque incroci, perdendo solo lo scorso anno a Montréal (dove difendeva il titolo) ma in una situazione nella quale era appena rientrato dopo aver saltato le Olimpiadi. Il numero 1 si era immediatamente rifatto a Cincinnati; sulla terra ci sono tre sfide nel 2021 e 2022, qui 2-1 in favore di Sinner.

Il quale però aveva perso al Roland Garros, tre anni fa: erano gli ottavi di finale, Rublev era nel suo periodo d’oro mentre Jannik doveva ancora sensibilmente crescere, per di più l’azzurro aveva dominato il primo set (6-1) prima di avere un problema fisico che lo aveva costretto al ritiro sul risultato di 1-1. Diciamo che il Rublev odierno non è avversario che possa mettere troppo in difficoltà il Sinner che da un anno e mezzo domina il circuito Atp; speriamo dunque che da questo punto di vista non ci siano sorprese, ma tra poco sarà il campo del Roland Garros 2025 a raccontarci tutto.