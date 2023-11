DIRETTA SINNER RUNE/ Atp Finals 2023 video streaming Rai: i precedenti sono due (16 novembre 2023)

DIRETTA SINNER RUNE ATP FINALS 2023: I TESTA A TESTA

Aspettando che la diretta di Sinner Rune prenda il via alle Atp Finals, andiamo a leggere quali siano i precedenti tra questi due giocatori. Ce ne sono due, e fino a questo momento ha sempre vinto il giovane danese: Holger Rune ha battuto Sinner per l’ultima volta in un contesto abbastanza importante, la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Risultato 1-6 7-5 7-5, per Rune altra finale in un 1000 che però in quel caso era poi stata persa contro Andrey Rublev. L’altro incrocio è invece risalente alla stagione precedente, su campo indoor come qui al PalaAlpitour di Torino: altra semifinale ma nel 250 di Sofia, sul punteggio di 5-7 6-4 5-2 (con altra rimonta dunque) Sinner era stato costretto al forfait lasciando campo libero a Rune.

Ricordiamo che il danese ha due anni meno dell’altoatesino, ed è coetaneo di Carlos Alcaraz: sono ormai in parecchi a pensare che questi tre giocatori possano dare vita a una nuova epoca di Big Three sulla scia di quanto fatto da Novak Djokovic, Roger Federer e Rafa Nadal. I tre sono già in Top Ten, Alcaraz è stato numero 1 Atp (oggi è comunque in seconda posizione) e ha già vinto due Slam, Rune e Sinner hanno un Masters 1000 a testa e sono già alle Atp Finals 2023. Insomma: ci sono tutti gli ingredienti per uno scenario straordinario, ma come sempre nel mondo del tennis bisognerà aspettare prima di dare un giudizio completo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SINNER RUNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE ATP FINALS 2023

La diretta tv di Sinner Rune alle Atp Finals 2023 sarà in chiaro, almeno per quanto riguarda il match del pomeriggio: su Rai Due infatti viene trasmessa la prima partita di ogni giornata, e oggi dovrebbe dunque toccare a Djokovic Hurkacz. La messa in onda integrale del torneo è invece sui canali della televisione satellitare, nello specifico si consiglia di visionare soprattutto Sky Sport Uno; per quanto riguarda la diretta streaming video, nel primo caso bisognerà visitare il sito di Rai Play o installare la relativa app mentre nel secondo sarà attiva l’applicazione Sky Go, chiaramente riservata agli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLE ATP FINALS 2023

SINNER RUNE ATP FINALS 2023: PER ANDARE IN SEMIFINALE!

Sinner Rune è il match che alle Atp Finals 2023, in programma giovedì 16 novembre alle ore 21:00, potrebbe consegnare la semifinale al nostro Jannik Sinner. Straordinario nel battere anche Novak Djokovic, l’altoatesino comanda ora il gruppo verde nel quale oggi si gioca anche Djokovic Hurkacz (dalle 14:30): va infatti ricordato che il polacco Hubert Hurkacz, prima riserva alle Atp Finals 2023, ha preso il posto di Stefanos Tsitsipas che si è ritirato dopo tre game della sua sfida contro Holger Rune. Sinner dunque è vicino alla semifinale: vedremo quali saranno le combinazioni utili per andare a prenderla, dopo la prima vittoria in carriera contro un Djokovic che adesso rischia.

Il serbo, che chiuderà comunque l’anno al numero 1 del ranking Atp per l’ottava volta (ed è il più anziano di sempre a farlo, con record che era già suo in due diverse occasioni), affronta come detto un Hurkacz per cui la semifinale è un grande miraggio, e che pur avendo giocato un’esibizione ieri contro Taylor Fritz non può avere i ritmi degli altri; Djokovic ha dunque una bella possibilità alle Atp Finals 2023, ma noi adesso concentriamo il nostro focus sulla diretta di Sinner Rune perché l’azzurro potrebbe regalarci una splendida semifinale, anche se forse è ancora presto per considerarlo il principale candidato al titolo del Master.

DIRETTA SINNER RUNE ATP FINALS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta di Sinner Rune, possiamo dunque capire quali siano le combinazioni utili all’altoatesino per prendersi la semifinale alle Atp Finals 2023. Naturalmente una vittoria, perché a quel punto Sinner diventerebbe l’unico giocatore con tre successi in altrettanti match e sarebbe primo nel girone; tuttavia, l’azzurro potrebbe anche perdere contro Rune e qualificarsi comunque. Le possibilità sono due: la prima, quella che Djokovic lasci per strada almeno un set contro Hurkacz, a quel punto infatti il serbo non farebbe meglio di 5-4 come computo dei set mentre Sinner andrebbe 4-3 con percentuale migliore, e Rune anche con un 2-0 sarebbe 5-2 e primo nel girone, ma con l’azzurro secondo.

Ancora: una sconfitta di Sinner per due set a uno e una vittoria di Djokovic per 2-0 contro Hurkacz. Il polacco sarebbe inevitabilmente tagliato fuori dal calcolo, mentre Sinner, Djokovic e Rune sarebbero tutti a 5 set vinti e 3 persi e si andrebbe a quel punto al calcolo dei game. Insomma: possiamo sicuramente dire che Jannik Sinner sia vicino alla semifinale alle Atp Finals 2023, ma ci sono ancora possibilità che venga eliminato nonostante abbia vinto i primi due match, sarebbe una grande beffa ma, per come ha giocato domenica e martedì, l’obiettivo appare alla portata…











