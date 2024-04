DIRETTA SINNER RUNE/ Video streaming tv: tre precedenti, Jannik insegue! (Atp Montecarlo 2024, 12 aprile)

DIRETTA SINNER RUNE ATP MONTECARLO 2024: I TESTA A TESTA

Si avvicina il momento della diretta di Sinner Rune: abbiamo tre precedenti di questo match, dunque il quarto di finale del torneo Atp Montecarlo 2024 sarà il quarto incrocio tra i due giocatori e Jannik Sinner potrebbe portare il bilancio in parità. Al momento infatti comanda Holger Rune: abbiamo già detto che il danese ha avuto un impatto migliore sul circuito Atp (nonostante un’età più giovane) e infatti si è aggiudicato i primi due incroci contro l’altoatesino. Il primo, risalente a due anni fa, nella semifinale indoor a Sofia con Sinner che si era dovuto ritirare nel finale di match, con il risultato sul 5-7 6-4 5-2 in favore di Rune.

Un anno dopo, curiosamente, una sfida qui a Montecarlo: altra semifinale, altra rimonta di Rune con il punteggio di 1-6 7-5 7-5 e danese in finale, poi sconfitto da Andrey Rublev, mentre su Sinner c’era ancora qualche punto di domanda. Tutti cancellati nei mesi seguenti: alle Atp Finals di Torino, lo scorso novembre, l’azzurro è finalmente riuscito a battere il più giovane collega ancora una volta in tre set, risultato 6-2 5-7 6-4. Forse Sinner soffre Rune, forse per il momento il contesto è sempre stato poco “favorevole”, certamente oggi il numero 2 Atp è un giocatore ben diverso e allora scopriremo cosa succederà nel quarto del torneo Atp Montecarlo 2024… (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER RUNE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP MONTECARLO 2024

La diretta tv di Sinner Rune, ormai lo abbiamo imparato in questi ultimi giorni, è appannaggio della televisione satellitare: l’appuntamento per il quarto di finale del torneo Atp Montecarlo 2024 potrebbe essere doppio sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport Tennis (203) ma in ogni caso sarà riservato agli abbonati. Questi ultimi potranno ovviamente avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, per il quale non sono previsti costi aggiuntivi: basterà infatti rivolgersi all’applicazione Sky Go, installabile e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

JANNIK TORNA IN CAMPO!

Venerdì 12 aprile è il giorno della sfida in diretta Sinner Rune: si gioca il quarto di finale al torneo Atp Montecarlo 2024, e in questo Masters 1000 che ha inaugurato i grandi appuntamenti sulla terra rossa potrebbe esserci ancora gloria per il nostro Jannik Sinner. L’asticella oggi si alza, ma l’azzurro è il numero 2 Atp ed è lui il giocatore da battere, anche e soprattutto per come sta tenendo il campo in questo inizio di 2024: inutile ripercorrere le sue grandi imprese perché lo abbiamo fatto più volte, e allora possiamo dire che ieri Sinner si è liberato di Jan-Lennard Struff per 6-4 6-2 dopo aver lasciato appena tre game a Sebastian Korda.

Come detto, la diretta di Sinner Rune per i quarti di finale del torneo Atp Montecarlo 2024 sarà decisamente più tosta, ma va anche detto che Holger Rune ha dovuto giocare due volte ieri, perché mercoledì la pioggia aveva interrotto il suo match di secondo turno che poi è andato al terzo set contro Sumit Nagal. In aggiunta, per battere Grigor Dimitrov ha dovuto sudare sette camicie in un match con due tie break di cui uno vinto 11-9, e in generale rimanendo in campo parecchio tempo. Vedremo: tra poco sarà il momento di dare il via alla diretta di Sinner Rune…

DIRETTA SINNER RUNE: UN’ALTRA SEMIFINALE?

Abbiamo dunque una diretta di Sinner Rune davvero intrigante: il danese è il finalista dell’ultima edizione del torneo Atp Montecarlo 2024, sulla terra rossa se la cava egregiamente e in generale possiamo dire che abbia avuto uno sviluppo più precoce rispetto a quello di Sinner, cominciando a vincere e scalare il ranking prima dell’azzurro. Ha due anni meno di lui: in parecchi lo indicano come il terzo big di una nuova era del tennis, dove gli altri due sono ovviamente il nostro rappresentante e Carlos Alcaraz, ma è anche vero che negli ultimi tempi Rune è decisamente calato.

Non solo: qualche atteggiamento sul campo ha già attirato le attenzioni dei colleghi, sicuramente il danese è un giocatore che deve crescere dal punto di vista mentale e questo tiene dentro tutto, perchè appunto il modo in cui esce da alcuni match e determinate reazioni vanno insieme. Un po’ il contrario di come Sinner sta invece gestendo questo periodo da fenomeno, ma è un discorso che lascia il tempo che trova: quello che ci interessa è chiaramente il campo e tra poco scopriremo cosa succederà nell’intrigante diretta di Sinner Rune, che vale un posto nella semifinale del torneo Atp Montecarlo 2024.











