DIRETTA SINNER RUUD (RISULTATO 6-0; 3-1): ANCHE IL SECONDO SET IN MANO ALL’AZZURRO

La diretta Sinner Ruud, quarto di finale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, prosegue anche nel secondo set col dominio di Jannik che, come era avvenuto nel primo parziale, trova immediatamente il break per poi consolidare il 2-0 al servizio. Ruud dopo 8 game consecutivi persi soffre anche nel terzo in cui Sinner ha di nuovo due palle break, ma stavolta il norvegese riesce a rialzare la testa, vincendo il primo gioco della partita e guadagnandosi anche gli applausi d’incoraggiamento del pubblico del Foro Italico. Tornato al servizio Sinner però ristabilisce subito le distanze sul 3-1 ed è ora chiamato a chiudere il match in due set senza cali di concentrazione. (agg. di Fabio Belli)

COME SEGUIRE LA DIRETTA SINNER RUUD IN STREAMING VIDEO TV AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA

Saremo anche su Rai 2 per la diretta Sinner Ruud, oltre al solito appuntamento sulla televisione satellitare; ricordiamo poi la possibilità di diretta streaming video con Rai Play così come Now Tv e Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SINNER RUUD SU RAIPLAY

PRIMO SET PAZZESCO DI JANNIK!

La diretta Sinner Ruud, quarto di finale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, vede il numero uno del mondo dominare come mai forse aveva fatto ad alto livello sulla terra battuta. Il primo set si chiude in soli 27′ con un 6-0 eloquente di ciò che ha saputo esprimere Jannik, tre break con Ruud che non è mai riuscito ad andare a punto alla battuta e Sinner che ha chiuso il parziale al terzo set point, col norvegese che dovrà ora provare a voltare completamente pagina per restare in partita. (agg. di Fabio Belli)

SUBITO DOPPIO BREAK!

La diretta Sinner Ruud, quarto di finale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, fa registrare una partenza strepitosa del numero uno al mondo che trova il break nel primo e nel terzo game, col norvegese che perde in entrambi i casi il servizio con Jannik che è apparso particolarmente potente alla battuta e anche nel dritto. Al servizio dalla sua Sinner non ha esitazioni e nel primo set si porta immediatamente sul 4-0, con Ruud ora chiamato a una reazione dopo un avvio che sicuramente, al di là della forza dell’avversario, è stato inaspettato per il tennista nordico. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Sta per prendere il via la diretta Sinner Ruud, quarto di finale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma: sul web è intanto circolata una statistica impressionante che riguarda il nostro Jannik Sinner. Ovvero: il numero 1 del ranking Atp ha raggiunto i quarti di finale di ogni torneo che abbia disputato dall’ottobre 2023. L’ultima volta in cui è stato eliminato prima risale al Masters 1000 di Shanghai: a batterlo, con il risultato di 2-6 6-3 7-6, era stato Ben Shelton. È un dato pazzesco, che spiega la superiorità di Sinner molto meglio di quanto abbiamo provato a fare in questo periodo; un anno e mezzo in cui Jannik è sempre arrivato almeno ai quarti.

Non solo: nel corso di questo periodo l’altoatesino ha vinto tre Slam, altrettanti Masters 1000, le Atp Finals e anche tre tornei 500, a dire il vero aveva perso anche a novembre 2023 ma in quel caso perché aveva dato forfait prima di giocare contro Alex De Minaur a Parigi-Bercy. Di fronte a dati simili cosa potrà fare Casper Ruud? La storia insegna che il tennis è ciclico e dunque potrebbe anche arrivare un periodo di calo per Sinner, ma se il numero 1 è arrivato ai quarti degli Internazionali d’Italia 2025 Roma dopo tre mesi di stop, e senza perdere nemmeno un set, per gli avversari sono tempi durissimi. Adesso parola al campo: la diretta Sinner Ruud sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER RUUD INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: ORA SI FA SUL SERIO!

Sale l’attesa per la diretta Sinner Ruud, che si gioca alle ore 19:00 (o comunque non prima) di giovedì 15 maggio: siamo arrivati ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 Roma e il nostro Jannik Sinner è riuscito ancora una volta a fregare tutti. Si era presentato al Foro Italico dopo tre mesi di sospensione per doping e aveva affermato di non essere qui per vincere il torneo, ma di dirsi soddisfatto se avesse passato anche solo un turno perché maggiormente interessato a valutare la sua condizione in vista del Roland Garros. Risultato? Sinner non ha ancora perso un set, vero che non è apparso mai davvero brillantissimo ma intanto è ancora ai quarti di finale.

Il livello, come spesso accade, è salito match dopo match: irrigidito contro Mariano Navone, in difficoltà nel primo set contro Jesper De Jong subendo incredibilmente due break consecutivi, Sinner si è finalmente sciolto nel primo vero test su questi campi, quello contro Francisco Cerundolo che lo ha messo a dura prova. Adesso l’asticella si alza ulteriormente: Casper Ruud due settimane fa ha vinto il Madrid Open, primo Masters 1000 in carriera, e sembra che il suo livello sia tornato quello dei temi migliori. Attenzione allora alla diretta Sinner Ruud agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, in ogni caso il numero 1 Atp parte con i favori del pronostico.

DIRETTA SINNER RUUD INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: L’AVVERSARIO PIÙ TOSTO?

Ci avviciniamo alla diretta Sinner Ruud per i quarti degli Internazionali d’Italia 2025 Roma dicendo che il norvegese sta tornando quello che tre anni fa è arrivato a un match dal numero 1 del ranking, perdendo contro Carlos Alcaraz (agli Us Open) la seconda finale Slam dell’anno dopo quella del Roland Garros. Da quel momento però Ruud non si è più ritrovato: ha messo insieme qualcosa di buono perché il talento c’è e rimane, ma ad esempio nei Major è tornato in finale l’anno seguente a Parigi e poi non ha più combinato granchè.

Ora con il titolo a Madrid ha preso parecchia fiducia: Sinner insomma dovrà stare attento, il norvegese è ben diverso da quello schiantato alle Atp Finals lo scorso novembre. A tale proposito, quel match nel girone era terminato 6-1 6-2; terza vittoria per Sinner in altrettanti match contro Ruud, nei quali il nostro altoatesino non ha perso nemmeno un set. Gli altri due fanno riferimento a Vienna, peraltro nel 2020 e 2021 e dunque quando Sinner aveva già vinto le Next Gen Atp ma certamente non era il giocatore di oggi; anche questi dati confortano sul fatto che Jannik sia favorito per volare in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025 Roma, del resto in questo ultimo anno e mezzo ci ha abituati decisamente bene e cioè a vincere praticamente sempre.