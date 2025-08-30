Diretta Sinner Shapovalov Us Open 2025 streaming video tv: risultato del match valido per il terzo turno dello Slam, si gioca oggi 30 agosto.

DIRETTA SINNER SHAPOVALOV US OPEN 2025: SFIDA CANADESE PER IL TERZO TURNO!

Oggi sabato 30 agosto 2025 è il giorno della diretta Sinner Shapovalov: si gioca come sempre a giorni alterni e quindi nelle prossime ore tornerà in campo per il terzo turno degli Us Open 2025 il nostro numero 1 del mondo Jannik Sinner, che nello Slam di New York deve difendere sia il titolo conquistato l’anno scorso sia la posizione al vertice del ranking Atp.

DIRETTA/ Musetti Cobolli (risultato 2-0) video streaming tv: Lorenzo allunga! Us Open 2025, oggi 30 agosto

Una missione quindi decisamente importante, ma che per il momento Jannik Sinner ha svolto nel migliore dei modi. I primi due ostacoli non erano certo insormontabili per l’altoatesino, che però ha vinto in scioltezza entrambi gli incontri dei suoi primi due turni, cominciando dal debutto contro il ceco Vít Kopřiva, travolto con un eloquente 6-1, 6-1, 6-2.

Lorenzo Musetti, chi è la fidanzata Veronica Confalonieri? Genitori di Ludovico/ "Gravidanza destabilizzante"

Doveva essere più ostico l’appuntamento al secondo turno contro l’australiano Alexei Popyrin: lo è stato, ma davvero di poco, come indica il risultato di 6-3, 6-2, 6-2 che è scaturito da un altro match dominato in tre rapidi set da Jannik Sinner, che quindi si è messo alle spalle rapidamente il malessere fisico che lo aveva costretto al ritiro nella finale di Cincinnati contro l’eterno rivale Carlos Alcaraz.

Stavolta il livello dovrebbe essere effettivamente un po’ più alto, nella diretta Sinner Shapovalov infatti il rivale del tennista altoatesino sarà evidentemente il canadese classe 199 Denis Shapovalov, non un fenomeno ma un giocatore molto costante, che in carriera vanta una semifinale a Wimbledon e i quarti di finale agli Us Open e anche in Australia.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Oscar Piastri in pole position! GP Olanda 2025 Zandvoort (oggi 30 agosto)

COME SEGUIRE LA DIRETTA SINNER SHAPOVALOV US OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Sinner Shapovalov in tv sarà ovviamente sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, comprese le tradizionali opzioni essa associata per la diretta streaming video.

DIRETTA SINNER SHAPOVALOV US OPEN 2025: PRONOSTICO A SENSO UNICO

Pur con i leciti scongiuri e rimarcando che il canadese dovrebbe essere un ostacolo più duro rispetto ai due precedenti, è comunque doveroso aggiungere che la diretta Sinner Shapovalov avrà nel tennista azzurro il netto favorito. Finora Jannik non ha ancora nemmeno lontanamente rischiato di perdere un set, è difficile immaginare che Shapovalov gliene possa strappare tre. Il canadese nello scorso turno ha sudato le proverbiali sette camicie per piegare la wild-card francese Valentin Royer, per battere Jannik Sinner avrebbe bisogno di una prestazione clamorosamente superiore.

Tuttavia, sarà comunque interessante vedere come il numero 1 al mondo affronterà un rivale che certamente è più ostico e potrebbe creargli i primi seri grattacapi nella missione a New York, che come abbiamo già visto finora è avanzata nella massima serenità e davvero senza alcun problema. Anche spendere meno energie possibile potrebbe avere importanza alla lunga, sarebbe quindi prezioso sotto ogni punto di vista poter ammirare Jannik in versione dominante anche oggi nella diretta Sinner Shapovalov…