Diretta Sinner Shelton Atp Finals 2025 streaming video Rai Due: orario e risultato live del match valido per la terza giornata del girone.

DIRETTA SINNER SHELTON (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo al via della diretta Sinner Shelton, e allora possiamo citare un fatto curioso: Jannik Sinner ha giocato nel girone delle Atp Finals 2025 contro gli ultimi tre avversari incrociati nel Masters 1000 di Parigi Bercy (vinto), ma al contrario. Se infatti nella capitale francese aveva trovato Ben Shelton ai quarti, Alexander Zverev in semifinale e Félix Auger-Aliassime in finale, a Torino ha incrociato prima il canadese, poi il tedesco e infine questa sera lo statunitense, davvero incredibile come il calendario abbia fatto questo scherzetto ma per ora non abbia aiutato i rivali ad avere ragione di un Sinner che comunque ha avuto le sue difficoltà.

Anche contro Zverev infatti l’altoatesino ha dovuto cancellare più di una palla break; il punto è che lo ha fatto sempre con piglio autoritario, dimostrando di avere una mentalità ferrea che gli consente di giocare alla perfezione i punti pesanti, e questo ha fatto la differenza nelle sue Atp Finals 2025. Lo dicevamo ai tempi dei Big Three, lo dobbiamo dire oggi per Sinner; la speranza dunque è che arrivi un’altra vittoria anche se oggi conta poco, soprattutto che la condizione salga man mano che ci si avvicina alla finale. Parola quindi al campo: la diretta Sinner Shelton comincia, seguiamola insieme! (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER SHELTON DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE ATP FINALS 2025

Saremo ancora su Rai Due per la diretta Sinner Shelton in tv, oltre a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; per la diretta streaming video vi dovrete rivolgere a Rai Play o Now.

MATCH SENZA VALORE!

Tutto apparecchiato per la diretta Sinner Shelton, con l’altoatesino che per una volta cambia orario: infatti il match per la terza e ultima giornata del girone alle Atp Finals 2025 si gioca alle 14:00 di venerdì 14 novembre, questo perché è l’altra partita a essere ancora decisiva per la qualificazione in semifinale.

Questa invece ha un copione già scritto: grazie alla vittoria contro Alexander Zverev, Jannik Sinner si è assicurato non solo la semifinale ma anche la vittoria del girone (qui per aver vinto 2-0), mentre Ben Shelton purtroppo non ha più alcunchè da chiedere al Master se non tornare finalmente a battere il numero 1 del ranking.

Lo statunitense infatti, dopo aver sprecato tanto contro Zverev, ha scialacquato anche la possibilità di battere Félix Auger-Aliassime: vinto il primo set, si è fatto rimontare in un match bellissimo e tiratissimo, mancando l’occasione per rimanere in vieta e giocarsi le sue carte nella partita di questo pomeriggio.

È andata così, noi naturalmente siamo contenti per Sinner che sino a questo momento ha ampiamente fatto il suo dovere e, senza perdere ancora un set, si prepara a questo match che naturalmente non sarà giocato con il consueto furore; vedremo però cosa ci porterà in dote la diretta Sinner Shelton.

DIRETTA SINNER SHELTON ATP FINALS 2025: ALLENAMENTO PER LA SEMIFINALE

È sempre interessante assistere alla diretta Sinner Shelton, qualunque sia il contesto: i due giocatori ormai si conoscono bene per essersi incrociati più volte in epoca recente, l’azzurro ha sempre avuto la meglio e questo ci dà anche la dimensione dell’attuale carriera non solo sua ma anche di Shelton, che infatti qualche tempo fa veniva considerato un tennista in grado di arrivare a giocarsi i grandi titoli con i due big e che invece, almeno per ora, non ha fatto quel salto di qualità atteso. Il problema presumibilmente è duplice: da una parte una strategia non ancora così variegata, dall’altro un aspetto di mentalità e forza caratteriale.

Lo si è visto molto bene qui alle Atp Finals 2025, soprattutto contro Zverev; ad ogni buon conto, per Sinner questo match sarà una sorta di allenamento per la semifinale del torneo, con la bella possibilità di giocarlo contro un avversario di grande livello che, per quanto sfiduciato e rassegnato, proverà comunque a dare il massimo per poter dire di aver battuto il numero 1, e lasciare Torino con almeno una vittoria in saccoccia. Prepariamoci allora ad un’altra grande emozione alle Atp Finals 2025, anche se almeno per una volta il risultato del match è del tutto relativo e ininfluente.