Diretta Sinner Shelton Atp Parigi Bercy 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match valido per i quarti di finale.

DIRETTA SINNER SHELTON (RISULTATO FINALE 2-0): JANNIK IN SEMIFINALE!

La diretta Sinner Shelton è terminata con la netta vittoria di Jannik, che supera di slancio i quarti di finale del torneo Atp Parigi Bercy 2025 e tornerà in campo domani nel tardo pomeriggio per la seconda semifinale. Solo buone notizie grazie alla perentoria vittoria contro un avversario come lo statunitense Ben Shelton, ritenuto uno dei più temibili sul cemento indoor, ma travolto da Jannik Sinner con il risultato di 6-3, 6-3 in appena 70 minuti di gioco, sicuramente meno del previsto.

Spazzati via anche tutti i possibili dubbi sulle condizioni fisiche del numero 2 del mondo, che ha dato segnali eccellenti nella diretta Sinner Shelton. L’altoatesino è passato in vantaggio anche nel secondo set con un break nel quarto game, anche se subito dopo c’è stato l’unico brivido, cioè il contro-break di Shelton con Sinner che non ha raccolto nemmeno un punto nel quinto game sul suo servizio. Per qualche minuto si è diffuso il timore di qualche problema, in realtà è stato un guizzo di Shelton, che però è durato poco. Infatti Jannik Sinner ha chiuso i giochi con tre game consecutivi dal 3 pari al 6-3, strappando il servizio all’ottavo gioco per poi chiudere subito i conti con il primo match-point a disposizione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

6-3 NEL PRIMO SET!

La diretta Sinner Shelton è iniziata davvero bene per Jannik nel quarto di finale del torneo Atp Parigi Bercy 2025. La partita era molto attesa contro un avversario temibile su questa superficie, ma almeno per il momento il responso è nettamente favorevole al nostro Jannik Sinner, che infatti ha conquistato il primo set con un convincente 6-3 in circa 35 minuti di gioco.

L’altoatesino aveva avuto già due palle break nel corso del terzo game, ma il tennista statunitense era riuscito a salvarsi. Break solo rimandato, perché nel quinto gioco invece Jannik Sinner ha subito sfruttato la prima occasione per strappare il servizio all’avversario e portarsi in vantaggio. Non è tutto: l’altoatesino sempre più convincente e a caccia del numero 1 del mondo (se vincerà il torneo) ha ottenuto anche un altro break nel nono game per il definitivo 6-3 con la seconda palla set. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SINNER SHELTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH

Come già riportato nei giorni scorsi, ribadiamo che la diretta Sinner Shelton per l’Atp Parigi Bercy 2025 sarà su Sky Sport Tennis ed eventualmente Sky Sport Uno, con diretta streaming video tramite Sky Go e Now.

SI GIOCA!

Ultimi minuti prima del via alla diretta Sinner Shelton, Jannik arriva al quarto di finale del torneo Atp Parigi Bercy 2025 con una striscia aperta di 23 vittorie consecutive indoor, ma con il dubbio legato a una condizione fisica non perfetta. Rileggiamo allora le parole dello stesso Jannik Sinner dopo la vittoria di ieri contro l’argentino Cerundolo: “Sono stato in vantaggio due volte di un break nel primo set, ma non sono riuscito a sfruttare l’occasione. Mi sono messo in una posizione scomoda. Sono contento di come ho gestito la partita. Mi sentivo molto meglio”.

Ben Shelton sarà senza dubbio un ottimo banco di prova per Jannik Sinner e l’altoatesino ne è consapevole: “Spero che questo mi dia la fiducia per iniziare bene domani (oggi, ndr). Ogni partita è diversa. Vedremo cosa succede. Spero di recuperare fisicamente, questa è la mia priorità. Domani mi aspetta un avversario molto forte. Dovrò giocare al 100%. Spero di riuscirci, ci aspettiamo tutti una grande partita”. Adesso quindi è giunto il momento per dare il via alla diretta Sinner Shelton, si gioca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA CORSA PROSEGUE!

Sarà la diretta Sinner Shelton a essere valida come quarto di finale del torneo Atp Parigi Bercy 2025: torna subito in campo il nostro Jannik Sinner, che venerdì 31 ottobre (non prima delle ore 19:00) ritrova il mancino della Georgia per un posto nella semifinale del Masters 1000: contro Ben Shelton sarà sfida tosta per il valore dell’avversario.

Sinner prosegue la sua marcia: ha eliminato anche Francisco Cerundolo dopo aver battuto Zizou Bergs, ora l’asticella inevitabilmente si alza ma l’altoatesino è comunque ovviamente favorito, ricordando che con la vittoria del titolo nella capitale francese si riprenderebbe anche il numero 1 del ranking Atp.

Di questo abbiamo già parlato, adesso tocca presentare nel migliore dei modi la diretta Sinner Shelton: lo statunitense ha fatto fuori Andrey Rublev agli ottavi e rimane virtualmente in corsa per un posto nelle Atp Finals – visto l’ormai scontato forfait di Novak Djokovic – ed è un grande talento che però deve esplodere del tutto.

Un match che per Sinner non è mai stato facilissimo anche quando il punteggio ha raccontato di vittorie evidenti, a noi adesso non resta che accomodarci e seguire insieme il match nella speranza che vada in un certo modo…

DIRETTA SINNER SHELTON ATP PARIGI BERCY 2025: I DUE SI CONOSCONO

Dobbiamo tornare sul fatto che la diretta Sinner Shelton sia un match tra due giocatori che si conoscono molto bene, infatti si sono affrontati già in sette occasioni e questa sarà già la terza nel 2025, le prime due sono arrivate negli Slam con Sinner che ha prima vinto la semifinale degli Australian Open e poi i quarti a Wimbledon, in entrambi i casi l’azzurro ha poi vinto il torneo e lo stesso era successo agli ottavi di Shanghai, quindi anche dal punto di vista della cabala l’incrocio con Shelton potrebbe portare bene a un Sinner che poi lo aveva battuto anche a Wimbledon nel 2024 e Vienna l’anno precedente (anche qui con titolo).

L’unica vittoria del mancino Usa risale alla prima sfida di sempre, nel 2022: erano gli ottavi di finale di Shanghai e quel giorno Ben Shelton aveva mostrato a tutti di cosa potesse essere capace, come detto però quella crescita esponenziale che avrebbe potuto portarlo a rivaleggiare costantemente con Sinner e Alcaraz non è arrivata, è un peccato perché le possibilità ci sarebbero tutte ma chissà che Shelton riesca in realtà a fare adesso quel passo ulteriore. Naturalmente, nel caso, a cominciare da domani: oggi il tifo nei quarti dell’Atp Parigi Bercy 2025 lo facciamo giustamente per Jannik Sinner.