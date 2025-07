Diretta Sinner Shelton Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match valido per i quarti di finale dello Slam.

DIRETTA SINNER SHELTON (RISULTATO 0-0): MATCH AL VIA!

Con la diretta Sinner Shelton, che sta per farci compagnia nei quarti di finale di Wimbledon 2025, raccontiamo quello che è già il settimo incrocio tra i due giocatori. Il bilancio è confortante per Jannik Sinner, che ha perso una sola volta e tra l’altro nel primo match di sempre: due anni fa, negli ottavi del Masters 1000 di Shanghai, Ben Shelton aveva avuto la meglio con il risultato di 2-6 6-3 7-6. Da quel momento ha vinto solo Sinner: ci sono anche due precedenti negli Slam, uno proprio a Wimbledon negli ottavi dello scorso anno con successo per 6-2 6-4 7-6 (e bellissimo tie break chiuso sul 11-9).

Come sta Jannik Sinner?/ Wimbledon 2025: in campo contro Shelton, ma in che condizioni? (oggi 9 luglio)

L’altro recente, perché parliamo della semifinale degli Australian Open dello scorso gennaio: altro successo in tre set per Sinner, con il punteggio di 7-6 6-2 6-2. In mezzo la rivincita a Shanghai, sempre agli ottavi (6-4 7-6) e prima ancora le vittorie di Vienna (7-6 7-5) e Indian Wells (7-6 6-1). Insomma: dal ko in Cina Sinner ha vinto cinque match contro Shelton senza perdere un set, fanno 12 parziali consecutivi a favore del numero 1 Atp che spera di proseguire in questa statistica. Scopriremo presto se sarà così: mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, la diretta Sinner Shelton per i quarti di Wimbledon 2025 prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

INFORTUNIO SINNER, COME STA?/ Wimbledon 2025: Jannik cancella l'allenamento del pomeriggio (oggi 8 luglio)

SINNER SHELTON STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2025

Per la diretta tv di Sinner Shelton saremo su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, appuntamento riservato agli abbonati che avranno in Sky Go e Now Tv la diretta streaming video di Wimbledon 2025.

SINNER SHELTON WIMBLEDON 2025: JANNIK DOPO LA PAURA

Con la diretta Sinner Shelton entriamo, mercoledì 9 luglio, in un momento molto delicato: si gioca infatti il quarto di finale a Wimbledon 2025 e per l’Italia il risultato del numero 1 Atp non è più una notizia, lo è invece il fatto di avere tra i primi otto dello Slam di Londra un altro azzurro.

DIRETTA/ Sinner Dimitrov (risultato 0-2 ret.), Sinner vince per ritiro! (Wimbledon 2025, 7 luglio)

Si è qualificato anche Flavio Cobolli, ma qui parliamo di Jannik Sinner che per una volta è stato baciato dalla buona sorte: sotto di due set contro Grigor Dimitrov, e dolorante al braccio a seguito di una caduta, si è qualificato per l’improvviso ritiro del bulgaro, infortunatosi alla spalla dopo un servizio.

Va detto quindi: forse Sinner avrebbe perso il match e sarebbe stato eliminato agli ottavi, invece si trova ai quarti di Wimbledon 2025 e adesso ha la grande occasione di sfruttare la fortuna – che nel tennis serve eccome – contro un Ben Shelton che sta giocando uno Slam di grande livello.

Lo ha purtroppo ha dimostrato anche contro Lorenzo Sonego che, dopo aver vinto il primo set, è stato battuto dal mancino statunitense. La diretta Sinner Shelton non è certo un inedito nel panorama dei tornei Atp, ma ora andiamo a presentare meglio questo match.

DIRETTA SINNER SHELTON WIMBLEDON 2025: IL NUMERO 1 RISCHIA

Si gioca dunque la diretta Sinner Shelton, e il primo punto all’ordine del giorno, nell’analizzare il quarto di finale a Wimbledon 2025, è naturalmente la condizione del numero 1 Atp. Lo stesso Sinner, nella conferenza stampa post match contro Dimitrov, aveva detto che il braccio dolorante avrebbe avuto bisogno di una verifica: l’ipotesi di un ritiro anticipato, purtroppo non il primo nella carriera dell’altoatesino, è stata concreta anche perché abbiamo visto in che modo Jannik sia andato sotto lunedì sera, contro un avversario che sull’erba può fare grandi cose ma che in passato è stato battuto nettamente.

Per giocare a tennis, anche quando si è superiori, serve avere una tenuta fisica importante e la domanda è se davvero Sinner sia in grado di competere ad armi pari contro Shelton, rivale che in termini assoluti ha qualcosa meno rispetto al nostro campione ma, come già detto, in questo Wimbledon 2025 sta giocando un tennis davvero fantasioso e che gli ha permesso di demolire tutti gli avversari trovati lungo la strada. Il mancino può realmente fare il salto in avanti e competere per la vittoria dello Slam sull’erba? Noi per una volta speriamo di no, ma il match contro Sinner è tutto da vivere e non vediamo l’ora di farlo insieme…