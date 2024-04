Diretta Sinner Sonego/ Madrid Open 2024 streaming video tv: derby al secondo turno! (oggi 26 aprile)

DIRETTA SINNER SONEGO MADRID OPEN 2024: SUBITO DERBY!

Affascinante appuntamento al Madrid Open 2024: per il secondo turno si gioca infatti Sinner Sonego, la cui diretta è prevista oggi sabato 27 aprile. Arriva subito un derby nel torneo Masters 1000 sulla terra: per Jannik Sinner, che per la prima volta affronta un evento di questo livello da testa di serie numero 1, si tratta dell’esordio avendo goduto del bye come tutti i principali giocatori del seeding, mentre Lorenzo Sonego ha aperto le danze giovedì con una vittoria su Richard Gasquet, anche abbastanza netta. Forse è un peccato che i due si incrocino subito perché l osconfitto di oggi avrebbe potuto fare strada, resta comunque che si tratta di un’occasione soprattutto per Sonego.

DIRETTA/ Sinner Tsitsipas (risultato 4-6, 6-3, 4-6): Jannik ko in semifinale (Atp Montecarlo 2024, 13 aprile)

Il motivo è presto detto: Sinner, dopo l’eliminazione subita a Montecarlo per mano di Stefanos Tsitsipas, ha esplicitamente detto che il Madrid Open 2024 gli sarebbe servito per scaldare i motori in vista dei due appuntamenti principali, vale a dire gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Questo non significa che l’altoatesino entrerà in campo senza combattere, ma che non avrà addosso il fuoco vivo da dentro o fuori, una cosa di cui appunto Sonego potrebbe approfittare per prendersi vittoria e terzo turno. Vedremo cosa succederà tra poco nella diretta di Sinner Sonego per il Madrid Open 2024…

DIRETTA/ Sinner Rune (risultato finale 6-4, 6-7, 6-3): Jannik vince ancora! (Atp Montecarlo 2024, 12 aprile)

SINNER SONEGO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH DEL MADRID OPEN 2024

Naturalmente la diretta tv di Sinner Sonego segue la programmazione del Madrid Open 2024: sappiamo che il torneo è appannaggio della televisione satellitare e dunque anche il derby del secondo turno sarà affidato innanzitutto al canale tematico Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) con la possibilità però che ad affiancare, o eventualmente sostituire, ci sia anche Sky Sport Uno, al numero 201. In ogni caso la visione sarà riservata agli abbonati dell’emittente, la quale come sempre mette a disposizione anche il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: vi basterà installare e attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Sinner Struff (risultato finale 6-4 6-2): è un altro capolavoro! (Atp Montecarlo 2024, 11 aprile)

DIRETTA SINNER SONEGO: IL CONTESTO NEL MADRID OPEN 2024

Ci apprestiamo a vivere la diretta di Sinner Sonego, il secondo turno del Madrid Open 2024: possiamo introdurre questo match dicendo che nessuno dei due ha nella terra rossa la sua superficie favorita, ma entrambi possono fare tanti progressi anche su questi campi. Sinner intanto è arrivato in semifinale a Montecarlo, un altro 1000, in maniera anche abbastanza netta e poi avrebbe potuto battere anche Tsitsipas, se non ci si fosse messo un chiaro errore arbitrale (che citiamo solo perché arrivato in un momento decisivo) e soprattutto i crampi che, come spiegato dall’altoatesino, sono emersi perché mentalmente Jannik ha accusato il colpo.

Sinner ha saltato il torneo di Barcellona, e al Madrid Open 2024 si è presentato onorando il suo ranking ma, appunto, con l’idea che il titolo sia tutt’altro che prioritario: avendo la classifica che ha, anche lui deve iniziare a scegliere in questo modo gli appuntamenti sui quali investire tutto e quelli che, da giocare comunque per gli obblighi portati dall’essere nella Top Ten, può utilizzare come intenso allenamento. Che poi ci scappi il trofeo, meglio ancora; come detto però Sonego ci potrà davvero provare oggi, per lui certamente fare strada nel Madrid Open 2024 sarebbe importante per salire ulteriormente di colpi. Vedremo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA