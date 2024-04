DIRETTA SINNER STRUFF/ Atp Montecarlo 2024 video streaming tv: l’unico incrocio è recente (11 aprile 2024)

DIRETTA SINNER STRUFF: I TESTA A TESTA

Come abbiamo già detto, ad anticipare la diretta di Sinner Struff abbiamo un precedente che è molto recente: parliamo infatti del mese scorso, Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff si erano affrontati nei sedicesimi di Indian Wells e quello era il terzo turno, perché i due Masters 1000 del Sunshine Double prevedono gli stessi turni di uno Slam (dunque sette) anche se poi le teste di serie godono del bye. Cosa che era toccata ovviamente Sinner, che dopo l’esordio senza fronzoli contro Thanasi Kokkinakis aveva battuto anche Struff: il match era stato dominato dall’altoatesino che, senza nemmeno inserire le marce alte, aveva ottenuto la vittoria con il risultato di 6-3 6-4.

Ricordiamo poi che Sinner a Indian Wells sarebbe arrivato sino alla semifinale; aveva incrociato Carlos Alcaraz vincendo il primo set, ma poi lo spagnolo aveva avuto la meglio infliggendo al nostro tennista quella che ancora oggi è l’unica sconfitta in tutto il 2024, per una progressione clamorosa. In quel contesto Sinner aveva anche mancato il sorpasso nel ranking Atp, ma come sappiamo il numero 2 della classifica mondiale se l’è preso al Miami Open, torneo vinto in modo netto; adesso vedremo se la stagione semi-perfetta dell’azzurro proseguirà con un’altra vittoria contro Struff che lo lancerebbe ai quarti del torneo Atp Montecarlo 2024… (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER STRUFF STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO ATP MONTECARLO 2024

Ancora una volta bisogna ricordare che la diretta tv di Sinner Struff viene fornita dalla televisione satellitare, perché i diritti per trasmettere i match dei tornei Masters 1000 di tennis sono di questa emittente: anche l’ottavo dell’Atp Montecarlo 2024 sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, i canali sono sempre Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis che trovate ai numeri 201 e 205 del vostro decoder, è previsto anche un approfondimento da studio e ovviamente va aggiunto che, in assenza di un televisore, Sinner Struff potrà essere seguita anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SINNER STRUFF ATP MONTECARLO 2024: ALTRO SHOW DI JANNIK?

La diretta di Sinner Struff è in programma giovedì 11 aprile, per il torneo Atp Montecarlo 2024: il Masters 1000 sulla terra rossa del Principato è arrivato al terzo turno, che corrisponde già agli ottavi di finale, e oggi quindi ritroviamo in campo Jannik Sinner il cui esordio è stato straripante. Ieri l’altoatesino, che ricordiamo essere il numero 2 del ranking Atp, ha impiegato appena 76 minuti per liberarsi di Sebastian Korda: il match è terminato 6-1 6-2 ed è un punteggio emblematico, anche perché nei due precedenti con lo statunitense Sinner aveva sempre sofferto, perdendo anche in un’occasione.

Oggi però il nostro tennista ha raggiunto un livello straordinario: non siamo patriottici o campanilistici nel dire che sembra di vedere uno dei Big Three al top della forma, la sensazione di indistruttibilità che Sinner emana è quella e lo diciamo pur nella consapevolezza che sarà comunque impossibile che vinca ogni singolo torneo cui parteciperà. Intanto oggi il suo avversario si chiama Jan-Lennard Struff, che ha sfidato di recente ed è numero 25 della classifica mondiale: il percorso del tedesco nel torneo Atp Montecarlo 2024 è finora stato ottimo ma chiaramente nella diretta di Sinner Struff l’azzurro parte ancora una volta favorito, vedremo allora se raggiungerà i quarti di finale.

DIRETTA SINNER STRUFF: PER UN POSTO NEI QUARTI

Sta per farci compagnia la diretta di Sinner Struff: dicevamo del tennista tedesco che ha avuto fin qui un ottimo cammino nel torneo Atp Montecarlo 2024. A differenza di Sinner è partito dal primo turno e ha eliminato Sebastian Baez in rimonta, dopo aver perso per 1-6 il primo set, per poi battere Borna Coric. Fin qui Struff ha dovuto disputare due tie break, li ha vinti tutti e l’andamento dei suoi match ci dice che sia riuscito a carburare ed elevare il suo livello di gioco man mano che la partita procedeva; può essere certamente un fattore, come anche il fatto però che Sinner abbia un livello del tutto diverso rispetto a quello dei primi due avversari di Struff.

L'azzurro arriva agli ottavi del torneo Atp Montecarlo 2024 con un avvio di stagione straordinario, nel quale ha perso solo una volta (la semifinale di Indian Wells contro Carlos Alcaraz) e ha dato prova di essere, in questo momento, il giocatore di riferimento per tutto il movimento. La transizione dal cemento alla terra per adesso è stata gestita nel miglior modo possibile, lo dice la vittoria netta su Korda; vedremo come proseguirà il suo Masters 1000, come già detto Sinner andrà giudicato nel lungo periodo e non ci si potrà limitare ai singoli appuntamenti, vada come vada però è giusto dire che siamo in presenza di un fenomeno e che a noi piacerebbe che la sua striscia vincente si allungasse.











