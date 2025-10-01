Diretta Sinner Tien finale Pechino Open 2025 streaming video tv: orario e risultato della partita per il titolo nella capitale cinese.

DIRETTA SINNER TIEN FINALE PECHINO OPEN 2025: JANNIK VINCE IL PRIMO SET!

Inizia la finale tra Sinner e Tien. Break di Sinner dopo uno scambio prolungato e l’errore di Tien, 1-0. Ancora Sinner che vince anche il secondo game, 40-30. L’americano si porta sul 2-1 dopo un ottimo terzo game. Ancora SInner che chiude con un bellissimo lungolinea e si porta sul 3-1. Doppio break di Sinner che sta disputando una gara di altissimo livello, 4-1. Siamo sul 5-2, cambio di campo con Sinner che serve per il set. Dritto vincente, 15-0. Ancora Jannik che vola sul 30-0. Difende male Tien, siamo sul 40-0. SInner vince il primo set in scioltezza, 6-2. (agg. Umberto Tessier)

COME VEDERE LA DIRETTA SINNER TIEN IN STREAMING VIDEO TV

Con la tv saremo sempre su Sky Sport Tennis ed eventualmente Sky Sport Uno per la diretta Sinner Tien, la finale del Pechino Open 2025

UN INEDITO!

È un piacevolissimo inedito la diretta Sinner Tien: con inizio alle ore 8:00 (o comunque non prima) di mercoledì 1 ottobre, questo match è valido per la finale del Pechino Open 2025 e per il nostro Jannik Sinner c’è la possibilità di mettere le mani sul secondo titolo (categoria 500) in tre anni nella capitale cinese.

Archiviata una semifinale più problematica del previsto contro Alex De Minaur, vinta concedendo un set all’australiano, Sinner torna dunque in campo per affrontare un avversario a sorpresa: Learner Tien, di cui avevamo iniziato a sentir parlare all’inizio della stagione in corso, grazie a una straordinaria vittoria.

Era fine febbraio ad Acapulco e lo statunitense, di chiare origini vietnamite, aveva affondato Alexander Zverev che, nei mesi in cui il nostro azzurro era squalificato per doping, aveva scialacquato una bella occasione per prendersi per la prima volta il primo posto nel ranking Atp.

Giova dire che Tien era all’epoca numero 83 al mondo, mentre oggi è 59: non ci sono stati sensibili miglioramenti a dirla tutta, ma parliamo di un diciannovenne che a inizio febbraio compirà 20 anni e ha ancora margini di miglioramento enormi, intanto vedremo se riuscirà a combinare qualcosa nella diretta Sinner Tien per la finale del Pechino Open 2025.

DIRETTA SINNER TIEN: UNA FINALE FAVOREVOLE

Abbiamo già detto che la diretta Sinner Tien rappresenta una partita mai disputata in ambito Atp, per Jannik Sinner la finale del Pechino Open 2025 è anche una sfida con un rappresentante di una generazione dopo la sua, un classe 2005 che infatti lo scorso anno ha giocato la Next Gen Atp che l’altoatesino aveva vinto nel 2019 (sotto età) rivelandosi al mondo, Tien invece è riuscito ad arrivare in finale ma è stato battuto da Joao Fonseca, altro talento cristallino che però non ha ancora fatto il grande salto. Sinner come detto si è qualificato in finale battendo De Minaur, anche se dopo 21 set vinti contro di lui ne ha dovuto perdere uno.

È uno Jannik ancora non al 100%, che risente forse delle scorie della finale persa agli Us Open con tanto di numero 1 lasciato a Carlos Alcaraz, ma è un Sinner che comunque continua a mettere insieme risultati devastanti perché questa per lui è la settima finale del 2025. Purtroppo ne ha perse quattro, ma tutte contro Alcaraz: quando non se la deve vedere con lo spagnolo l’azzurro è devastante, e ora al Pechino Open 2025 ha la possibilità di vincere il titolo Atp numero 21. Numeri straordinari, che speriamo vengano davvero aggiornati tra qualche ora…