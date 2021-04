Diretta Sinner Tsitsipas/ Atp Barcellona 2021 streaming video tv: orario (semifinale)

DIRETTA SINNER TSITSIPAS: SEMIFINALE ATP BARCELLONA!

La diretta di Sinner Tsitsipas sarà sicuramente in ottica azzurra il pezzo forte del sabato del torneo Atp Barcellona 2021, che è evidentemente il giorno dedicato alle due semifinali del tabellone del singolare di questo appuntamento sulla terra rossa della città catalana, un Atp 500 con cui prosegue la stagione europea sulla superficie che da sempre caratterizza la primavera nel circuito del tennis. Ieri Jannik Sinner ha ottenuto una meravigliosa vittoria nei quarti di finale contro il russo Andrey Rublev, che appena settimana scorsa era stato il finalista del Masters 1000 di Montecarlo, curiosamente sconfitto proprio dal greco Stefanos Tsitsipas che oggi sarà l’avversario di Sinner in una semifinale difficilissima ma affascinante.

La fresca vittoria a Montecarlo indica in Tsitsipas l’uomo in questo momento di riferimento sulla terra rossa, d’altronde anche Sinner sta facendo passi da gigante e può a sua volta vantare la finale nel Masters 1000 di Miami appena tre settimane fa. Ecco perché Sinner Tsitsipas, attesa da programma alle ore 13.30, sarà stuzzicante non solo in ottica tifosa…

DIRETTA SINNER TSITSIPAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE ATP BARCELLONA

La diretta tv di Sinner Tsitsipas sarà disponibile sia su SuperTennis in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando sia su Sky Sport Uno: questo canale è riservato in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare che lo troveranno al numero 201 del loro decoder e, qualora non possano mettersi davanti al televisore, potranno seguire il match anche tramite il servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Streaming gratuito per tutti invece tramite il sito di SuperTennis, una bella occasione per gli appassionati di tennis. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del torneo è barcelonaopenbancsabadell.com: vi troverete tutte le informazioni utili sul calendario, il tabellone e le principali notizie sui giocatori.

DIRETTA SINNER TSITSIPAS: IL CONTESTO

Verso la diretta di Sinner Tsitsipas, facciamo volentieri un passo indietro alla perentoria vittoria che ieri pomeriggio Jannik Sinner ha saputo conquistare contro Andrey Rublev, in un quarto di finale che si preannunciava stellare tra l’azzurro e il russo, ma in realtà ha proposto una netta vittoria da parte di Jannik, che si è infatti imposto in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (6), dominando il primo parziale e sapendo poi imporsi anche in un secondo set che invece è stato vissuto sul filo dell’equilibrio. Rublev appena settimana scorsa era stato il finalista di Montecarlo, dunque per Sinner si tratta di una vittoria di notevole peso specifico, che dimostra una volta di più il valore e le qualità dell’altoatesino classe 2001. Oggi l’asticella si alza ulteriormente perché dopo il finalista di Montecarlo c’è da affrontare colui che nel Principato ha vinto, cioè Stefanos Tsitsipas, ostacolo se possibile ancora più impegnativo. Un Sinner come quello ammirato ieri tuttavia potrebbe anche regalarci una sorpresa ancora più gradita…



