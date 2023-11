DIRETTA/ Sinner Tsitsipas (risultato 0-0) video streaming tv: via alle Atp Finals 2023! (oggi 12 novembre)

DIRETTA SINNER TSITSIPAS (RISULTATO 0-0): VIA ALLE ATP FINALS 2023!

Ci siamo, inizia la diretta di Sinner Tsitsipas alle Atp Finals 2023, il Master di fine anno che ci regalerà otto giorni di grande tennis a Torino e che già oggi (come abbiamo già detto) prevede Djokovic Rune come secondo match nella prima giornata. I due gironi naturalmente si alterneranno, quindi domani potremo seguire Alcaraz Zverev e Medvedev Rublev, mentre i due successivi appuntamenti con le partite di Jannik Sinner saranno per martedì e giovedì. L’anno scorso non avevamo tennisti italiani presenti, nel 2021 invece c’erano sia Matteo Berrettini sia lo stesso Sinner, i cui destini si incrociarono.

Jannik Sinner: “Ho pianto per la morte del nonno”/ “Qual è il mio sogno? La salute dei miei”

Il romano infatti era tra i fantastici otto, ma purtroppo si infortunò nel corso della prima partita contro Alexander Zverev e al suo posto entrò in tabellone proprio Jannik Sinner, che era la prima riserva. L’altoatesino perse contro Daniil Medvedev ma vinse contro Hubert Hurkacz: era la prima riserva a vincere una partita delle Atp Finals dal 2011 e il più giovane a riuscirci addirittura dal 2000. Ricordi quindi piacevoli, quest’anno speriamo che non ci siano per nessuno problemi di infortuni e che l’altoatesino possa farci divertire ancora di più: parola quindi al campo del PalaAlpitour di Torino, le Atp Finals 2023 iniziano con la diretta di Sinner Tsitsipas! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SINNER SI RITIRA DA PARIGI-BERCY/ Ufficiale, l'azzurro dà forfait: De Minaur ai quarti (oggi 2 novembre 2023)

DIRETTA SINNER TSITSIPAS ATP FINALS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv di Sinner Tsitsipas ci ricorda che le Atp Finals 2023 sono visibili sia in chiaro sulla Rai sia sulla piattaforma satellitare di Sky Sport. Per gli abbonati la copertura sarà completa, ma naturalmente spicca il fatto che il match dell’azzurro sarà visibile anche in chiaro per tutti su Rai 2. Di conseguenza, c’è un doppio riferimento anche per la diretta streaming video di Sinner Tsitsipas, che sarà disponibile per tutti tramite sito o app di Rai Play ma anche grazie al servizio Sky Go, quest’ultimo però naturalmente solo per gli abbonati.

DIRETTA/ Sinner Medvedev (risultato finale 2-1): Jannik ha vinto l'Atp Vienna 2023! (oggi 29 ottobre)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI SINNER TSITSIPAS, ATP FINALS 2023

ATP FINALS 2023: SUBITO IN CAMPO SINNER!

Il grande giorno è arrivato: oggi domenica 12 novembre prendono il via le Atp Finals 2023 e la diretta di Sinner Tsitsipas ci farà subito vivere un momento di massima importanza per il padrone di casa a Torino. Per la terza edizione consecutiva infatti si gioca presso il PalaAlpitour del capoluogo piemontese, l’Italia ha l’onore di ospitare il Master di fine anno del tennis maschile e quest’anno l’attesa è ancora più alta, perché Jannik Sinner si presenta con concrete ambizioni di fare molta strada nel torneo che un anno fa vide la vittoria di Novak Djokovic.

Le emozioni dunque cominceranno già oggi pomeriggio: indicativamente la diretta di Sinner Tsitsipas dovrebbe iniziare attorno alle ore 14.00, o comunque al termine del primo match di doppio che sarà in programma a mezzogiorno per aprire le Atp Finals 2023. La sfida tra Jannik Sinner e il greco Stefanos Tsitsipas (problemi al gomito permettendo) aprirà invece il Master per quanto riguarda il torneo di singolare, i due sono inseriti nel gruppo verde che comprende anche Novak Djokovic e Holger Rune, quindi il serbo e il danese saranno protagonisti del singolare in programma in prima serata, indicativamente alle ore 21.00 ma anche in questo caso a seguire il secondo incontro di doppio. L’evento centrale, soprattutto in ottica italiana, sarà però certamente la diretta di Sinner Tsitsipas alle Atp Finals 2023.

DIRETTA SINNER TSITSIPAS ATP FINALS 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sinner Tsitsipas alle Atp Finals 2023 ci ricorda naturalmente una particolarità caratteristica del Master di fine anno: questo è l’unico torneo di tennis nel quale non vige l’eliminazione diretta, almeno nella prima fase a gironi. Gli otto tennisti partecipanti sono divisi in due gruppi da quattro – l’altro comprende Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev – e si qualificheranno per le semifinali i primi due classificati di ciascun girone. Una sconfitta quindi non sarebbe la fine delle speranze, ma naturalmente sarebbe meglio partire con il piede giusto.

Jannik Sinner proverà a sfruttare un periodo di ottima forma, che nel mese di ottobre gli ha portato i successi a Pechino e Vienna e la posizione numero 4 nel ranking mondiale, anche se la perla del 2023 resta il trionfo nel Canadian Open, primo Masters 1000 nella carriera dell’altoatesino. Tra Finals e Coppa Davis però c’è ancora tempo per provare a scrivere la storia, a cominciare da questa sfida con Stefanos Tsitsipas, per il quale l’acuto del 2023 resta la finale degli Australian Open a gennaio, poi un cammino solido ma con il solo torneo di Las Cabos come successo e adesso con l’incognita circa le sue condizioni fisiche a causa del problema al gomito destro. Questo è il quadro della situazione, ma cosa ci dirà la diretta di Sinner Tsitsipas alle Atp Finals 2023?











© RIPRODUZIONE RISERVATA