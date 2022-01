Diretta Sinner Tsitsipas/ Australian Open 2022 streaming video tv: quarto di fuoco!

DIRETTA SINNER TSITSIPAS: QUARTI AGLI AUSTRALIAN OPEN 2022!

Diretta Sinner Tsitsipas ai quarti di finale agli Australian Open 2022: l’appuntamento è per mercoledì 26 gennaio, il Melbourne Park è pronto a ospitare un match che per il nostro Jannik Sinner potrebbe significare il primo ingresso di sempre nella semifinale di uno Slam (che lo incrocerebbe, diciamolo subito, con Félix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev). Sinner Tsitsipas, per la quarta volta nel circuito Atp ma la prima su superficie dura: sulla terra abbiamo due vittorie per Stefanos Tsitsipas (Roma 2019 e Barcellona 2021), una per Sinner (sempre Roma, ma nell’anno del lockdown e dunque in autunno).

Considerazione non indifferente, se pensiamo che il rosso non è il colore che Jannik ama maggiormente vedere su un campo da tennis. Il cemento è altra questione, sia esso blu o verde o altro: Sinner Tsitsipas, finalmente con l’altoatesino che se la può concretamente giocare anche sulla distanza dei cinque set. Non dovesse arrivare la vittoria, ovviamente pazienza perché Jannik ha tutto il tempo del mondo e che gli Slam possa metterli in bacheca lo ha già dimostrato; dovesse arrivare, allora sarà grande Italia con una semifinale tutta da vivere e un Major più vicino. La diretta di Sinner Tsitsipas agli Australian Open 2022 inizia tra poco: mettiamoci comodi, sarà uno spettacolo…

DIRETTA SINNER TSITSIPAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA AGLI AUSTRALIAN OPEN 2022

La diretta tv di Sinner Tsitsipas, e questo vale per ogni match agli Australian Open 2022, è fornita da Eurosport: spetta a questo canale infatti l’esclusiva per il torneo dello Slam di tennis, ed è un’emittente cui potete accedere sia dal digitale terrestre che dal satellite. Non solo, perché Eurosport è fruibile anche su DAZN: dunque gli abbonati a questa piattaforma potranno seguire Sinner Tsitsipas in diretta streaming video, una possibilità che per l’intero programma degli Australian Open 2022 è fornita anche da Eurosport Player, del quale è necessario essere clienti.

DIRETTA SINNER TSITSIPAS: RISULTATI E CONTESTO

Sinner Tsitsipas agli Australian Open 2022. Il cammino di Jannik per arrivare ai quarti: Joao Sousa, Steve Johnson, Taro Daniel, Alex De Minaur praticamente senza mai soffrire. Il percorso di Tsitsipas per essere qui oggi: Mikael Ymer, Sebastian Baez, Benoit Paire e Taylor Fritz, quest’ultimo avanti 1-0 e 2-1 e battuto solo al quinto set (ma non che contro Paire il greco abbia passeggiato). Ora, tutto questo va resettato: possiamo dire che Sinner abbia performato meglio, ma allora dovremmo anche considerare che almeno due avversari affrontati da Tsitsipas valgono molto più (ranking a parte) di quelli sfidati da Jannik, questo chiaramente per il quadro completo.

Preferiamo concentrarci su oggi, sulla diretta Sinner Tsitsipas: partiamo dal nostro Sinner, un giocatore che sta migliorando in maniera rapidissima, non lo scopriamo oggi e sappiamo che può davvero arrivare in fondo agli Slam rappresentando “the next big thing”. Tsitsipas ha giocato e perso una finale Slam che sognerà per tante notti ancora, ma più spesso si è sciolto nei momenti che contano. Leggi i numeri e ci trovi 7 titoli Atp e tre semifinali Slam di cui due qui agli Australian Open; i numeri sono dalla parte del greco, ma i numeri non raccontano tutto di come giri la giostra del tennis. Insomma: Sinner Tsitsipas, quarto di finale agli Australian Open 2022, è un match che Jannik può vincere anche senza che gli serva il miracolo (anzi). Il resto ce lo dirà il campo…



