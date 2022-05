Diretta Sinner Tsitsipas/ Internazionali d’Italia 2022 Roma in streaming video e tv

DIRETTA SINNER TSITSIPAS INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: ANCORA CONTRO IL GRECO!

Venerdì 13 maggio è il giorno della diretta di Sinner Tsitsipas: grande spettacolo agli Internazionali d’Italia 2022 Roma, il match è valido per i quarti di finale del Masters 1000 e il nostro Jannik Sinner, spinto dal calore del pubblico del Foro Italico, proverà a spingersi fino a quella che sarebbe la prima semifinale sulla terra rossa di casa, affrontando però un giocatore che ultimamente lo ha messo parecchio in difficoltà. Stefanos Tsitsipas infatti è uno di quegli avversari che Sinner soffre ancora parecchio: migliori in classifica, facenti parte della gamma “elite” sul circuito Atp, in generale ancora un rebus quasi irrisolto.

Lo abbiamo visto negli ultimi due incroci (ci torneremo), magari può essere utile all’azzurro il fatto che il greco abbia dovuto giocare due maratone contro ottimi rivali come Grigor Dimitrov (cui ha annullato due match point) e Karen Khachanov, ma lo stesso Sinner non è certo passato da passeggiate nel parco e ha una partita in più sulle gambe, avendo iniziato gli Internazionali d’Italia 2022 Roma dal primo turno; la speranza è che finisca come due anni fa, anche perché battere questo rivale nella diretta di Sinner Tsitsipas vorrebbe dire prendere tanta fiducia, forse anche in maniera decisiva, in vista dei prossimi impegni. Vedremo…

DIRETTA SINNER TSITSIPAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA

La diretta tv di Sinner Tsitsipas sarà garantita dalla televisione satellitare, perché Sky Sport Uno (naturalmente riservato agli abbonati, al numero 201 del decoder) si occupa integralmente della trasmissione degli Internazionali d’Italia 2022 Roma; tuttavia il match degli ottavi di finale potrebbe essere mandato in onda da Mediaset 20, di cui consigliamo di controllare la programmazione visto che una partita al giorno è fornita da questa emittente, che è in chiaro per tutti. Qui ci sarà anche la possibilità di diretta streaming video attraverso sito o app di Mediaset Play, mentre per i clienti del satellite l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) permetterà la visione in mobilità.

DIRETTA SINNER TSITSIPAS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sinner Tsitsipas sarà comunque uno spettacolo, e ovviamente lo diremmo comunque anche se il buon Jannik non fosse italiano: va bene il campanilismo, ma stiamo parlando di un classe 2001 che tra i giocatori della nuova generazione è tra quelli che hanno maggiormente impressionato colleghi e addetti ai lavori, la sua crescita è sotto gli occhi di tutti e i risultati anche negli Slam sono lì a confermarlo. Quando pensiamo che gli manchi ancora qualcosa (tecnicamente e di testa) per arrivare dove per esempio è già arrivato Carlos Alcaraz bisogna considerare che, primo, ogni tennista ha la sua crescita e tra due anni (o forse anche uno) potremmo trovarci davanti agli occhi uno scenario opposto.

Secondo, che Sinner ha appena compiuto 20 anni e dunque ha ancora tutto il tempo per maturare e migliorare. Di certo in questo inizio di 2022 non ha reso come ci si sarebbe potuti aspettare, e questo anche a causa di qualche problema fisico; lo ha fatto invece Tsitsipas, che un mese fa ha vinto per il secondo anno consecutivo il Masters 1000 di Montecarlo aggiungendo un’altra gemma alla sua collezione. Lo abbiamo detto: la diretta di Sinner Tsitsipas sarà una partita tostissima, ma il nostro ragazzo ha comunque le sue possibilità per superare il turno e volare in semifinale agli Internazionali d’Italia 2022 Roma.











