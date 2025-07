Diretta Sinner Vukic Wimbledon 2025 streaming video tv: orario e risultato live del match di secondo turno per il numero 1 Atp, nello Slam di Londra.

DIRETTA SINNER VUKIC WIMBLEDON 2025: JANNIK NEL SECONDO TURNO!

La diretta Sinner Vukic ci parla del match che si gioca giovedì 3 luglio, valido per il secondo turno di Wimbledon 2025: torna dunque in campo il numero 1 del ranking Atp, il nostro Jannik Sinner affronta il secondo match nello Slam di Londra dopo la bella vittoria contro Luca Nardi.

Era il primo derby in cui l’altoatesino sfidava il pesarese, e ha mantenuto immacolata la sua fenomenale statistica contro i connazionali: in 15 match Sinner ha sempre vinto, chiaramente contro Nardi il pronostico era totalmente a favore ma comunque Jannik è riuscito a chiudere in meno di due ore.

Importante, soprattutto se consideriamo che più si avanzerà nel corso di Wimbledon 2025 e maggiori saranno le possibilità di lasciare qualcosa per strada, in termini di energie fisiche e mentali.

Il ricordo della finale del Roland Garros è ancora molto fresco e intanto sull’erba quest’anno è arrivata anche un’inattesa sconfitta ad Halle, ma ora nella diretta Sinner Vukic l’altoatesino torna a giocare contro un avversario che sulla carta non gli dovrebbe creare problemi, dunque vedremo come procederanno le cose nel corso del match del secondo turno.

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE SINNER VUKIC

Per la diretta Sinner Vukic saremo su Sky Sport, come sempre in abbonamento, con la diretta streaming video disponibile sia su Sky Go che su Now Tv.

DIRETTA SINNER VUKIC WIMBLEDON 2025: IMPEGNO ABBORDABILE

Nella diretta Sinner Vukic abbiamo un secondo turno per il numero 1 Atp, che a Wimbledon 2025 sfida Aleksandar Vukic: australiano, attualmente numero 93 della classifica mondiale, lunedì ha eliminato Chun-Hsin Tseng in un match tra due giocatori dalla classifica sostanzialmente identica, e lo ha fatto vincendo bene i primi due set ma poi dovendo passare dal quarto nel quale si è imposto al tie break. Come tutti gli australiani, anche Vukic ha una certa predilezione per l’erba ma naturalmente il livello è totalmente diverso da quello di Sinner.

Basti pensare che a 29 anni non ha ancora vinto un titolo Atp, e che in tutta la carriera pur avendo iniziato molto prima ha raccolto circa un ventesimo del montepremi raggranellato da Sinner; i numeri nel tennis non sono tutto, ma in questo caso sembra proprio che per Jannik si tratti di un match “transitorio”, da superare senza troppi patemi per poi lanciarsi verso il terzo turno di Wimbledon 2025. A proposito: in caso di vittoria il numero 1 se la vedrebbe con uno tra Pedro Martinez e Mariano Navone (incrociato nel primo turno degli ultimi Internazionali d’Italia), avversari di buon livello ma che rendono molto più sulla terra che non sull’erba.