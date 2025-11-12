Diretta Sinner Zverev Atp Finals 2025 streaming video Rai 2: orario e risultato live del secondo match dell'azzurro nel Master di fine anno.

DIRETTA SINNER ZVEREV (RISULTATO 0-0): VIA AL MATCH!

Siamo pronti a vivere la diretta Sinner Zverev, come detto in stagione siamo 3-0 in favore di Jannik Sinner che ha vinto gli ultimi quattro incroci, c’è anche quello del 2024 nella semifinale di Cincinnati e naturalmente spicca la finale degli ultimi Australian Open, per quello che è stato il successo più netto contro un Alexander Zverev che in generale è stato capace di far soffrire l’altoatesino, che però come già accaduto con tanti altri big del tennis mondiale ha saputo portare a suo vantaggio, anche nettamente, il testa a testa visto che prima dello scorso anno il dato era 3-1 in favore del tedesco, con due vittorie agli Us Open e una a Montecarlo.

Jannik Sinner, chi è la fidanzata Laila Hasanovic/ Compleanno insieme in Alto Adige

Zverev comunque, lo ripetiamo, ha vinto le Atp Finals già due volte: la prima nel 2018 quando aveva 21 anni (il vincitore più giovane dai tempi di Novak Djokovic dieci anni prima), la seconda nel 2021 che è stata la prima edizione a Torino. È dunque un giocatore che su questi campi può dare fastidio, pur se per il livello attuale sembra che Sinner abbia sempre qualcosa in più; scopriremo tutto tra pochi minuti perché finalmente alla Inalpi Arena è tutto pronto e quindi possiamo lasciare che siano i due giocatori a creare la narrativa nelle Atp Finals 2025, la diretta Sinner Zverev sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Chi sono Hanspeter e Siglinde, i genitori di Jannik Sinner/ “Non mi hanno mai messo sotto pressione”

COME VEDERE LA DIRETTA SINNER ZVEREV: ATP FINALS 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Va ricordato che, essendo il match serale alle Atp Finals 2025, la diretta Sinner Zverev sarà in tv anche su Rai Due e quindi in chiaro, con diretta streaming video su Rai Play; alternativa come sempre disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, o in mobilità su Now. DIRETTA SINNER ZVEREV SU RAIPLAY

SINNER ZVEREV ATP FINALS 2025: PER LA SEMIFINALE!

Con la diretta Sinner Zverev, in programma alle ore 20:30 di mercoledì 12 novembre 2025, abbiamo un match sostanzialmente decisivo per l’accesso alla semifinale delle Atp Finals 2025: la Inalpi Arena scalda di nuovo i motori per la seconda partita di Jannik Sinner, nel girone dedicato a Jimmy Connors, e alza i decibel.

DIRETTA/ Shelton Auger-Aliassime (risultato finale 1-2): vince il canadese! (Atp Finals 2025, 12 novembre)

Sinner all’esordio non ha sbagliato, anche se ha dovuto sudare: contro Félix Auger-Aliassime, un avversario incrociato anche la settimana precedente, ha sprecato due set point prima di vincere un complicatissimo primo set, poi ha anche approfittato dell’infortunio del canadese e alla fine si è imposto per 7-5 6-1.

Sappiamo bene comunque che Sinner è un giocatore che sa salire di colpi man mano che ci si addentra nel torneo; questa sera alle Atp Finals 2025 trova un Alexander Zverev che è stato bravissimo nella vittoria contro Ben Shelton, evitando con un mezzo miracolo che il match andasse ad un insidioso terzo set.

Il tedesco è un avversario complesso soprattutto per il fatto di aver già vinto due volte il Master di fine anno, anche se l’ultima è datata 2021 e la sua stagione non è stata straordinaria; ad ogni modo sarà la diretta Sinner Zverev a dirci come andranno le cose tra poco, quando finalmente si scenderà in campo.

DIRETTA SINNER ZVEREV ATP FINALS 2025: L’ULTIMA VOLTA…

La diretta Sinner Zverev, ancora una volta come già accaduto con la sfida a Auger-Aliassime, rappresenta per il numero 1 Atp un secondo incrocio a distanza ravvicinata: se il canadese era stato battuto nella finale di Parigi Bercy, Sinner ha incrociato Zverev in semifinale e lo ha demolito con un clamoroso 6-0 6-1, una delle sue migliori prestazioni in stagione. Una vittoria che però non deve trarre in inganno: certamente il nostro tennista in questo momento è superiore e lo dimostra il 3-0 nel 2025 contro il tedesco, ma Zverev è sempre stato in grado di mettere in difficoltà l’altoatesino e certamente ha tutto per farlo anche questa sera.

Come abbiamo già detto, possiamo ripetere che vincere questa sera – soprattutto in due set – significherebbe avere un piede in semifinale, se non qualificarsi aritmeticamente; nell’ultima giornata del girone delle Atp Finals 2026 Sinner affronterà poi Shelton, mentre per Zverev ci sarà Auger-Aliassime sempre che il canadese abbia realmente superato il problema al polpaccio che purtroppo lo ha limitato nel primo match. Attenzione poi, perché la diretta Sinner Zverev potrebbe anche rappresentare la finale di questo torneo anche se per questo dovremo ovviamente aspettare i prossimi giorni.