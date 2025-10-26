Diretta Sinner Zverev finale Atp Vienna 2025 streaming video tv: orario e risultato live della partita per il titolo in Austria.

DIRETTA SINNER ZVEREV (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti finalmente a questo lussureggiante appuntamento con la diretta Sinner Zverev, scaviamo nei precedenti per dire che la finale dell’Atp Vienna 2025 è l’ottavo incrocio tra i due tennisti, e per il momento Alexander Zverev è ancora in vantaggio con quattro vittorie. Ce n’è una che brucia in modo particolare, vale a dire quella negli ottavi degli Us Open 2023: Zverev, che aveva vinto le tre sfide precedenti, aveva fatto poker con il risultato di 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3, per Jannik Sinner si era spezzato il sogno di vincere il primo Slam ma, di fatto, l’altoatesino avrebbe dovuto aspettare solo qualche mese in più.

Il tedesco invece sta ancora attendendo il primo Major; una grande occasione l’ha avuta lo scorso inverno agli Australian Open, ancora una volta è arrivato in finale ma Sinner, che in estate lo aveva sconfitto nella semifinale di Cincinnati, ha avuto ben poca pietà con un successo netto per 6-3 7-6 6-3. L’altra vittoria dell’azzurro è nel lontano 2020 agli ottavi del Roland Garros, un successo che tra le altre cose lo aveva rivelato al grande pubblico; Zverev ha poi battuto Jannik sempre nel quarto turno di Flushing Meadows nel 2021, questa volta senza cedere un set. Il primo incrocio nella capitale austriaca vale il titolo: via alla diretta Sinner Zverev! (agg. di Claudio Franceschini)

SINNER ZVEREV DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE ATP VIENNA 2025

La diretta Sinner Zverev viene trasmessa su Sky Sport Tennis e, per la finale dell’Atp Vienna 2025, avrete anche l’appuntamento in diretta streaming video su Sky Go e Now ed inoltre in chiaro su Tv8.

FINALE ATP VIENNA 2025: SHOW PER IL TITOLO!

Ci siamo, la diretta Sinner Zverev ci consegna domenica 26 ottobre, con inizio del match alle ore 14:00, la finale del torneo Atp Vienna 2025, categoria 500, nella quale il nostro Jannik Sinner proverà a confermare il titolo già vinto due anni fa, e che sarebbe il numero 21 in carriera e il quarto della stagione.

Di fronte avrà Alexander Zverev, che purtroppo ha cancellato la possibilità di un derby azzurro in finale: il tedesco infatti ha eliminato Lorenzo Musetti, vendicando la sconfitta nei quarti dello scorso anno (il titolo era poi andato a Jack Draper) e vivendo una delle poche soddisfazioni nel corso di una stagione non esattamente positiva.

Per quanto riguarda Sinner, non c’era modo migliore per spazzare via tutte le polemiche legate alla rinuncia alle finali di Coppa Davis: l’altoatesino ha fatto quello che sa fare meglio, vale a dire giocare e vincere, ha demolito ogni singolo avversario incrociato e l’ultimo è stato il “solito” Alex De Minaur.

Adesso ci approcciamo alla diretta Sinner Zverev che, per la finale del torneo Atp Vienna 2025, mette a confronto due giocatori che figurano già nell’albo d’oro di questo 500 e che rivedremo alle Atp Finals; la speranza naturalmente è quella che sia il nostro rappresentante a prendersi il titolo in Austria…

DIRETTA SINNER ZVEREV: UNA FINALE SCINTILLANTE

Siamo allora vicini alla diretta Sinner Zverev, sicuramente uno scintillante match per la finale del Vienna Open 2025: se l’azzurro ha vinto il titolo dell’Erste Open due anni fa, per Sasha il successo era arrivato nel 2021 in una finale contro Frances Tiafoe, sono passate quattro stagioni lungo le quali Zverev, come abbiamo già avuto modo di dire, ha vissuto tanti alti e bassi ma soprattutto momenti di grande delusione e di speranze disattese, ad esempio quest’anno la squalifica di Sinner gli avrebbe permesso di salire al numero 1 del ranking Atp ma il tedesco è andato incontro a sconfitte brucianti e del tutto inattese.

Quando aveva confessato, in maniera implicita, di soffrire di una forma di depressione, si era pensato che potesse anche arrivare una pausa dai campi; questo non è di fatto accaduto e va dato sicuramente merito a Zverev di non aver mollato di un centimetro e di averci sempre provato, sempre a caccia di quello Slam che in carriera non ha mai vinto e che, se messo in bacheca, potrebbe sicuramente creare una narrativa ben diversa rispetto a una storia che rimane comunque molto positiva, anche se dopo i fasti della gioventù il reale salto di qualità non è forse mai arrivato. Ora però spazio alla diretta Sinner Zverev…