Diretta Siracusa Benevento streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi sabato 13 settembre 2025

DIRETTA SIRACUSA BENEVENTO: PER RIPARTIRE DOPO LE SCONFITTE

La posizione in classifica è assai diversa, eppure c’è qualcosa che accomuna le due squadre che alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 13 settembre 2025, si affronteranno nella diretta Siracusa Benevento per la quarta giornata del girone C della Serie C 2025-2026, naturalmente allo stadio Nicola De Simone della città siciliana.

Il Siracusa arriva dalla Serie D, dove aveva disputato un campionato eccellente, ma finora sta pagando più del previsto l’impatto con la categoria superiore: ancora zero punti in classifica per i siciliani con tre sconfitte nelle precedenti tre giornate, l’ultima delle quali sul campo dell’Audace Cerignola.

Il Benevento ha trascorsi ben più altolocati nelle stagioni più recenti ed è quindi una delle candidate per la promozione: le prime due giornate avevano autorizzato l’ottimismo con altrettante vittorie, poi però è arrivata la sconfitta contro il Casarano che richiede quindi adesso al Benevento di cercare subito il riscatto.

Ecco allora che entrambe avrebbero necessità di rialzare la testa per coltivare i rispettivi obiettivi. Il fattore campo potrebbe aiutare i siciliani, il tasso tecnico è sicuramente favorevole ai campani, scopriremo presto con la diretta Siracusa Benevento che cosa inciderà di più…

SIRACUSA BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come sempre in Serie C, la diretta Siracusa Benevento in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport tramite abbonamento, che è il vincolo anche per la diretta streaming video mediante Sky Go e Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA BENEVENTO

Nelle scelte di mister Marco Turati per le probabili formazioni della diretta Siracusa Benevento potremmo identificare un modulo 4-2-3-1, nel quale il portiere è Bonucci; difesa a quattro per i siciliani con Puzone, Pacciardi, Bonacchi e Iob; in mediana il tandem formato da Candiano e Limonelli; sulla trequarti offensiva Guadagni, Contini e Valente, infine la prima punta del Siracusa potrebbe essere Capanni.

La risposta di Gaetano Auteri per il suo Benevento potrebbe invece prevedere il 3-4-2-1 come modulo tattico: quanto agli undici titolari campani, cominciamo con il portiere Vannucchi; retroguardia a tre uomini con Scognamillo, Saio e Ceresoli; un quartetto con Pierozzi, Prisco, Maita e Ricci per il centrocampo del Benevento; infine davanti per gli ospiti giallorossi indichiamo Lamesta, Salvemini e Carfora.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo non dovrebbe bastare ai siciliani, questo ci dice l’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta Siracusa Benevento, che vede infatti il segno 2 per il successo ospite nettamente favorito e quotato a 1,65 contro il 3,65 in caso di pareggio e infine la quota di 4,50 per il segno 1 per il Siracusa.