Diretta Siracusa Casarano, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal De Simone per l'undicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA SIRACUSA CASARANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Siracusa Casarano? Facciamo il punto della situazione statistica delle due squadre in maniera tale da capire chi tra queste due compagini riuscirà a portare a casa i tre punti. Il Siracusa arriva con una delle migliori difese del girone: 0,9 xGA, 3,2 tiri concessi nello specchio e una struttura compatta che recupera palla in media a 35 metri dalla propria porta. In fase di possesso, la squadra privilegia la costruzione dal basso (56% di possesso medio) e sviluppa il 63% delle azioni pericolose sulla corsia sinistra.

Il Casarano risponde con un calcio più rapido e verticale: 1,6 xG, 1,3 xA, e un’efficienza realizzativa notevole (33% dei tiri nello specchio trasformati in gol). Il 47% dei gol dei salentini nasce da azioni di transizione, spesso con inserimenti centrali dopo recupero alto. Siracusa più incisivo nei primi 45’ (57% delle reti), Casarano più pericoloso nella ripresa (61% dopo il 60’). Sul piano atletico, equilibrio (10,4 km per giocatore a testa), ma più falli tattici dei pugliesi (16,1 contro 11,9). Ora via al commento live della diretta di Siracusa Casarano, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SIRACUSA CASARANO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Siracusa Casarano è una di quelle partite che verrà trasmessa in esclusiva da Now Tv e Sky, in quanto gara di Serie C. Gli abbonati potranno vedere il match in streaming accedendo al sito oppure all’applicazione mentre la piattaforma satellitare dovrebbe pure dedicargli un canale per la messa in onda televisiva.

SIRACUSA CASARANO, SICILIANI ANCORA ULTIMI!

Comincia alle ore 17:30 di sabato 25 ottobre 2025 la diretta Siracusa Casarano. Presso lo Stadio Nicola De Simone i padroni di casa proveranno a fare del loro meglio per tornare a muoversi nella classifica del girone C della Serie C essendo ancora in ultima posizione con solo tre punti conquistati quando siamo giunti all’undicesima giornata.

I siciliani hanno vinto una sola volta in questa prima parte della stagione rimediando addirittura nove sconfitte così da toccare al massimo quota tre. Ora a distanza di cinque punti dalla coppia formata dalla Cavese e dal Trapani, i Leoni non vogliono perdere di nuovo dopo esser stati battuti pure nell’ultimo turno dalla Casertana.

Il Casarano sta invece vivendo una situazione di gran lunga diversa rispetto agli avversari odierni. I rossoblu sono stati sin qui in grado di conquistare ben diciotto punti dall’avvio del torneo ed hanno dunque occupato la quarta posizione in solitaria, a quattro lunghezze dal duo di testa composto da Benevento e Salernitana.

Se dovessero racimolare altri tre punti i pugliesi potrebbero pure pensare di riagganciare il Catania dopo che lo scorso weekend sono rimasti indietro per colpa del KO rimediato un po’ a sorpresa fra le mura amiche contro il Foggia e adesso cercano il riscatto immediato.

SIRACUSA CASARANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Siracusa Casarano: pare che mister Turati voglia puntare sul modulo 4-2-3-1 con Farroni portiere titolare, Puzone, Pacciardi, Bonacchi e Cancellieri in difesa, Limonelli e Gudelevicius in mediana, Guadagni, Frisenna e Valente sulla trequarti, Molina in attacco. Il tecnico Di Bari dovrebbe invece scegliere di utilizzare il 3-4-3 dall’inizio con Chiorra in porta, Celiento, Lulic e Gega sulla linea difensiva a tre, Cajazzo, Logoluso, Maiello e Ferrara a centrocampo, Chiricò, Malcone e Milico nel tridente offensivo.

SIRACUSA CASARANO, LE QUOTE

Gli ospiti sembrano essere leggermenti favoriti per il successo nella diretta Siracusa Casarano almeno guardando i numeri proposti dalle quote dei bookmakers. Per Sisal ad esempio i rossoblu sono dati vincenti a 2.30 ma i padroni di casa non hanno poi così tante chances in meno di far loro i tre punti con l’1 indicato a 2.90. Il punteggio meno probabile alla vigilia rimane il pareggio col segno x pagato a 3.20.