Diretta Siracusa Cosenza streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA SIRACUSA COSENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Siracusa Cosenza? Vediamo un po’ di statistiche per capire chi tra queste due formazioni riuscirà a rispettare i numeri e dare filo da torcere agli avversari, obiettivo come al solito sono i tre punti. Il Siracusa arriva con numeri discreti sul piano offensivo: xG medio 1.20, cinque tiri nello specchio e una percentuale realizzativa del 13%. Il Cosenza, però, porta in dote statistiche più solide: xG 1.45, sei tiri nello specchio e un’efficacia del 16%. Dal punto di vista atletico i calabresi percorrono in media 110 km a gara, contro i 108 dei siciliani, segno di una maggiore continuità nella corsa.

Video Cosenza Giugliano (4-1)/ Highlights e gol: show dei calabresi (Serie C, 24 settembre)

Anche sui piazzati il Cosenza primeggia, con cinque corner guadagnati a partita contro i tre della squadra di casa. Numeri che fanno pendere il pronostico verso gli ospiti, anche se l’agonismo del Siracusa in casa può riequilibrare la sfida. Adesso via al commento libve della diretta di Siracusa Cosenza, sta per arrivare il fischio iniziale, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Cosenza Giugliano (risultato 4-1): Ricciardi fa il poker! (oggi 24 settembre 2025)

COME SEGUIRE SIRACUSA COSENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Nessuna novità con la diretta Siracusa Cosenza, che viene fornita da Sky Sport a tutti i suoi abbonati con la diretta streaming video disponibile per i clienti di Now Tv.

SIRACUSA COSENZA: INIZIA LA RIMONTA SICILIANA?

La diretta Siracusa Cosenza ci regala una partita tutta da vivere alle ore 17:30 di domenica 28 settembre 2025, saremo in campo per la settima giornata nel girone C di Serie C 2025-2026 e attenzione ai momenti delle due squadre, perché anche la neopromossa siciliana adesso potrebbe davvero iniziare a correre.

Dopo cinque sconfitte consecutive il Siracusa si è sbloccato: vittoria contro il Potenza nel turno infrasettimanale, certamente adesso bisognerà vedere se sia stato un fuoco di paglia o l’inizio di un vero ribaltone in classifica ma intanto questi primi tre punti vanno messi in saccoccia, e la fiducia della squadra può solo crescere.

DIRETTA/ Casertana Cosenza (risultato finale 1-1): Garritano la pareggia! (Serie C, 20 settembre 2025)

A proposito di fiducia, ne ha davvero tanta il Cosenza: 8 punti nelle ultime quattro giornate, le ultime gare disputate al San Vito sono state due 4-1 rifilati prima al Catania e poi al Giugliano, successi diversi perché differenti erano le avversarie ma la conferma di quanto bene possano fare i lupi.

La controprova dovrà però arrivare in trasferta, dove il passo non è così dominante; ecco allora che la diretta Siracusa Cosenza assume connotati davvero intriganti, noi speriamo che questa partita possa regalare emozioni e intanto diamo una rapida lettura alle scelte dei due allenatori, con le probabili formazioni.

SIRACUSA COSENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

C’è il 4-2-3-1 nei piani di Marco Turati per la diretta Siracusa Cosenza, la squadra siciliana potrebbe confermare Sapola e Pacciardi davanti al portiere Farroni con Puzo, a segno mercoledì sera, e Iob a fare i terzini lasciando invece a Gudelevicius e Candiano il compito di operare nel settore nevralgico del campo, poi davanti Guadagni e Valente – decisivo per la prima vittoria – agiscono da laterali alti sulla trequarti, sulla zolla centrale è vivo il ballottaggio tra Capanni e Limonelli e occhio anche a Parigini che potrebbe avere una maglia, magari anche da centravanti tattico in luogo di Contini.

Tridente classico per il Cosenza di Antonio Buscè, con Simone Mazzocchi sempre centravanti supportato da Aldo Florenzi e Cannavò in un reparto che sostanzialmente non ha troppe alternative, quasi certamente non cambierà il centrocampo nel quale Langella funge da equilibratore stretto tra Kouan e Garritano, entrambi calciatori che sanno interpretare al meglio il ruolo di mezzala box to box. Qui Ricciardi, buono anche per la fascia, si gioca una maglia; in difesa ecco la coppia centrale formata da Dametto e Caporale, Tommaso D’Orazio gioca come esterno sinistro (adattato, perché sarebbe più offensivo) e Cimino a destra, con Vettorel tra i pali rossoblu.

SIRACUSA COSENZA: QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta Siracusa Cosenza le quote proposte dalla Snai indicano nella squadra calabrese la favorita, essendo che il valore posto sul segno 2 per la sua vittoria vi farebbe intascare una somma corrispondente a 1,95 volte quanto messo sul piatto mentre il successo siciliano, regolato dal segno 1, porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte la vostra giocata. Siamo invece ad un valore equivalente a 3,15 volte quanto la posta in palio per il segno X, che identifica l’opzione del pareggio.