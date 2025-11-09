Diretta Siracusa Latina, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal De Simone per la tredicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone C.

DIRETTA SIRACUSA LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Un duello già annunciato quello che vedremo nella diretta di Siracusa Latina, il nostro obiettivo è capire chi tra queste due compagini riuscirà o meno a portare a casa i tre punti in cerca della vittoria. Per farlo ci affideremo ai dati e alle statistiche. Il Siracusa continua a essere una delle realtà più brillanti del girone: 57% di possesso, 1,8 xG, 1,5 xA, e una costruzione ordinata con il 69% delle azioni offensive che partono dai centrali. La squadra siciliana segna spesso nella prima mezz’ora (41% dei gol entro il 30’) ma tende a calare nei finali.

Il Latina è più pragmatico e verticale: 50% di possesso, 1,6 xG, 1,0 xGA, e una media di 10,7 km percorsi per giocatore. Il 62% delle occasioni pericolose nasce da recuperi a centrocampo e contropiedi strutturati, con un’efficienza realizzativa del 36%. Sul piano disciplinare, Siracusa più ordinato (1,8 gialli di media), Latina più fisico (3,0 ammonizioni, 17 falli a gara). Ora via al commento live della diretta di Siracusa Latina, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SIRACUSA LATINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In televisione la diretta Siracusa Latina sarà proposta da Sky sul canale Sky Sport 254. In streaming la sfida sarà selezionabile su Sky Go. Questa modalità di fruizione dell’evento sportivo di Serie C è disponibile pure per gli iscritti a Now Tv.

SIRACUSA LATINA, LEONI IN ULTIMA POSIZIONE

Squadre in campo dalle ore 14:30 per la diretta Siracusa Latina di domenica 9 novembre 2025. Presso lo Stadio Nicola De Simone il pubblico siciliano tenterà di spingere i propri beniamini verso il terzo successo stagionale nel girone C della Serie C 2025/2026 così da provare ad avvicinare le altre compagini da cui il Siracusa si sta già distanziando.

I padroni di casa sono appunto sul fondo della classifica in ultima posizione con appena sei punti guadagnati quando siamo ormai giunti alla tredicesima giornata di campionato. Il ventesimo posto significa retrocedere direttamente senza nemmeno disputare i playout ma servono quattro punti per agganciare il terzetto composto da Foggia, Audace Cerignola e Picerno.

I Leoni arrivano anche dall’ennesima sconfitta patita per 2 a 1 sul campo del Giugliano. Il Latina galleggia invece sopra la zona più calda con l’intento di entrare invece al più presto in quella valida per i playoff promozione avendo adesso ottenuto quattordici punti, come il penalizzato Trapani, ed essendo dunque in tredicesima posizione.

I nerazzurri sono stati a loro volta messi KO dal Giugliano qualche settimana fa ma hanno anche cercato di riprendersi senza in ogni caso andare oltre un paio di pareggi contro il Sorrento, per 2 a 2, e contro la capolista Salernitana mantenendo la porta inviolata nonostante la verve offensiva degli Ippocampi.

DIRETTA SIRACUSA LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Siracusa Latina: si va verso l’impiego del modulo 4-4-2 con Farroni insieme a Zanini, Bonacchi, Pacciardi, Cancellieri in difesa Limonelli, Candiano, Di Paolo, Gudelevicius a centrocampo, Molina e Valente per i padroni di casa allenati da mister Turati. Possibile 3-5-2 iniziale invece per il Latina con Mastrantonio in porta, Marenco, Parodi, Calabrese dietro, Pace, Ciko, Riccardi, Pellitteri, Ercolano nel mezzo, Parigi e Fasan in attacco.

DIRETTA SIRACUSA LATINA, LE QUOTE

I padroni di casa sembrano essere i favoriti per il successo almeno secondo le quote proposte da Sisal per quanto riguarda l’esito finale della diretta Siracusa Latina. L’agenzia di scommesse indica a 2.15 la vittoria dei siciliani mentre quella dei nerazzurri è quotata a 3.30. Il pareggio è invece pagato a 3.10 se si parla appunto del segno x.