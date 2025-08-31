Diretta Siracusa Monopoli streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone C di Serie C.

DIRETTA SIRACUSA MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima partita ufficiale per questa diretta di Siracusa Monopoli, non abbiamo altre partite prima di questa il che ci porta a fare i testa a testa non da un punto di vista sportivo tramite i precedenti ma bensì sotto il punto di vista dei numeri monetari. Siracusa si presenta come una squadra in ripresa e costruzione, con una rosa valutata attorno ai 2,3 milioni di euro. I suoi giocatori hanno un’età media di circa 23 anni, e il gruppo è composto in maggioranza da calciatori italiani, con pochissimi stranieri.

La cifra totale riflette un club con risorse limitate, che però punta con determinazione a consolidarsi nel calcio professionistico dopo anni di rifondazione e risalita dalle categorie regionali. Il Monopoli, al contrario, può contare su una rosa più economica e strutturata: il valore di mercato complessivo è stimato intorno ai 5,4 milioni di euro, con una media per giocatore di circa 193 000 euro e un’età media di 26 anni. La squadra appare più esperta e dotata di maggiore stabilità, con sei volte il valore della rosa rispetto al Siracusa, segno di una posizione economica più consolidata nel panorama della Serie C. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE SEGUIRE SIRACUSA MONOPOLI IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Appuntamento in tv per gli abbonati, che su Sky Sport 256 potranno assistere alla diretta Siracusa Monopoli; la diretta streaming video viene fornita da Now Tv, sempre per i clienti.

SIRACUSA MONOPOLI: GLI OSPITI SONO FAVORITI!

Ci avviciniamo alla diretta Siracusa Monopoli che alle ore 21:00 di domenica 31 agosto 2025 si gioca per la seconda giornata nel girone C di Serie C 2025-2026: la neopromossa siciliana va a caccia dei primi punti in campionato dopo aver perso all’esordio, ma solo su rigore e tra l’altro sul campo della Salernitana.

Un Siracusa che ci crede, ma che non parte favorito nemmeno questa sera: il Monopoli lo scorso anno ha lottato concretamente per la promozione diretta, ha dovuto arrendersi all’Avellino (e all’Audace Cerignola) ma ha comunque mostrato di poter fare un campionato costante in alta classifica.

Bisognerà vedere se sarà in grado di replicare, intanto settimana scorsa ha pareggiato contro il Cosenza; un risultato non troppo negativo, ma che ha bisogno di essere parzialmente riscattato in questa trasferta in terra siciliana.

Cosa succederà nella diretta Siracusa Monopoli che arriverà tra poco a tenerci compagnia? Lo scopriremo insieme, intanto però ecco un primo excursus per avvicinarsi al meglio, vale a dire le eventuali scelte che i due allenatori effettueranno sul terreno di gioco, dunque il nostro consueto sguardo sulle probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA MONOPOLI

Verso la diretta Siracusa Monopoli possiamo osservare come Marco Turari schieri il 4-2-3-1: già squalificato Limonelli che è il trequartista centrale, quindi spazio a Capanni che agirà stretto tra gli esterni Di Paolo e Morreale, alle spalle di Contini che è favorito nel ruolo di prima punta. A centrocampo Candiano è allo stesso modo un trequartista che però fa qualche passo indietro per impostare la manovra; con lui a fare reparto ci sarà Racine Ba, poi ecco la difesa nella quale Falla e Bonacchi dovrebbero essere i centrali davanti al portiere Farroni, con Puzone e Iob a giostrare come terzini.

Per quanto riguarda il Monopoli, Alberto Colombo gioca con il 3-5-2 e una difesa comandata dal capitano Viteritti che agisce insieme a Miceli e Piccinini come schermo del portiere Piana, sulle corsie laterali Scipioni e Imputato partono in vantaggio sulla concorrenza mentre in mezzo la regia è quella di Jean Freddi Greco con Falzerano e uno tra Bordo e Calvano come interni. Anche Battocchio può avanzare la sua candidatura; dubbi anche davanti perché Longo e Tirelli sono stati titolari domenica scorsa, ma stavolta Lattanzi e Maguette Fall potrebbero avere la meglio.

PRONOSTICO E QUOTE SIRACUSA MONOPOLI

Leggiamo brevemente quanto proposto sulla diretta Siracusa Monopoli dall’agenzia Snai: come già detto il vantaggio nel pronostico va ai gabbiani, il segno 2 per la loro vittoria ha un valore ammontante a 1,77 volte la cifra investita mentre arriviamo a 4,25 volte la posta in palio per il segno 1, che ovviamente identifica l’eventualità del successo casalingo. Con il segno X, che regola il pareggio, il guadagno corrisponderebbe a 3,20 volte la somma messa sul piatto per la partita.