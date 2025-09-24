Diretta Siracusa Potenza streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA SIRACUSA POTENZA (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Comincia la partita tra Siracusa e Potenza. Inizia meglio la formazione siciliana con diversi cross in mezzo per mettere in difficoltà i lucani.

Subito cambio per il Siracusa con Contini che ha accusato un colpo alla caviglia. Dopo diversi minuti a terra il giocatore è costretto al cambio con l’inserimento di Capanni. Grande giocata di Valente. L’ex Palermo si accende e prova il tiro da posizione defilata ma termina alto. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Potenza Picerno (risultato finale 2-0): raddoppia Statounis! (21 settembre 2025)

DIRETTA SIRACUSA POTENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Tra pochi istanti ci sarà la diretta di Siracusa Potenza, partita di spicco per questo turno infrasettimanale che non perderà l’angolo delle statistiche, in maniera tale da capire chi tra queste due compagini avrà più o meno probabilità di portare a casa il risultato. Il Siracusa è molto efficace davanti al proprio pubblico, con 1,6 gol segnati di media e un xG che viaggia sull’1,5. La squadra produce tanto (circa 13 tiri per match) e sfrutta bene i calci d’angolo, oltre 6 a gara.

Diretta/ Potenza Crotone (risultato finale 3-3): pareggio pirotecnico! (Serie C, 12 settembre 2025)

Il Potenza, invece, ha un’impostazione più difensiva: possesso al 47%, solo 9 tiri totali a partita con 1,1 gol segnati e un xG di 1,0. La squadra lucana, però, concede relativamente poco (1,2 gol subiti), grazie a una fase difensiva molto fisica, con una media alta di duelli aerei vinti (58%). Sarà quindi una sfida tra la spinta offensiva siciliana e la solidità dei rossoblù. Adesso possiamo concetrarci sul calcio giocato con la diretta di Siracusa Potenza, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

SIRACUSA POTENZA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Potrete assistere alla diretta Siracusa Potenza su Sky Sport se abbonati, allo stesso modo la diretta streaming video sarà disponibile grazie al portale Now Tv.

Video Casertana Potenza (3-2)/ Gol e highlights: che doppietta per Proia! (Serie C, 6 settembre 2025)

SIRACUSA POTENZA: CHI LA SPUNTERÀ?

La diretta Siracusa Potenza ci attende oggi, mercoledì 24 settembre, con calcio d’inizio alle ore 18:30, altra partita valida per la sesta giornata nel girone C della Serie C 2025-2026. Ancora una volta i siciliani vanno alla ricerca dei loro primi punti: per il momento passo assolutamente negativo, con tutte sconfitte.

Chiaro dunque che il Siracusa arrivi a questa partita con tanto affanno e la necessità di mettere punti in cascina per evitare di staccarsi dal resto del gruppo, che avrebbe dovuto lottare per salvarsi si sapeva ma in questo momento lo scenario è del tutto negativo, anche per gli zero gol nelle ultime due partite.

Il Potenza invece è diciamo in linea di galleggiamento: punta i playoff e sta facendo il suo, domenica ha vinto il derby contro il Picerno salendo a quota 8 punti con la sola sconfitta di Caserta sul groppone, c’è materiale insomma per ripetere una bella stagione anche se bisognerà aspettare per dirlo.

Noi per il momento ci concentriamo sulla diretta Siracusa Potenza che tra poco arriverà a farci compagnia, nell’attesa del calcio d’inizio diamo uno sguardo al modo in cui le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA POTENZA

Dando uno sguardo alle scelte degli allenatori per la diretta Siracusa Potenza, vediamo che Marco Turati sceglie il 4-2-3-1 con difesa nella quale Falla e Pacciardi fanno i centrali davanti a Farroni, Puzone e Iob agiscono come terzini mentre in mezzo al campo potremmo vedere ancora Gudelevicius e Candiano, sostenuti anche dal lavoro di Capanni sulla trequarti con il supporto di due laterali alti che possono essere Guadagni e l’esperto Parigini. Come prima punta il solo Contini è di fatto disponibile, vedremo se l’allenatore opterà magari per un cambio di modulo.

Sicuramente più certezze per il Potenza, è un 4-3-3 quello di Pietro De Giorgio che manda Riggio e Camigliano davanti a ad Alastra con Novella e Rocchetti da laterali in difesa, Lucas Felippe fa sempre il metronomo davanti a questo reparto arretrato con Siatounis confermato come mezzala e anche Castorani che potrebbe avere il posto garantito, per quanto riguarda invece il tridente può esserci turnover con Anatriello e D’Auria pronti a cedere le maglie a Selleri e Bruschi (rispettivamente) mentre Petrungaro, andato in gol nel derby, che potrebbe avere un altro inizio sulla corsia di destra.

SIRACUSA POTENZA: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote emesse dall’agenzia Snai sulla diretta Siracusa Potenza indicano un certo equilibrio, ma con gli ospiti favoriti: il segno 2 che regola la vittoria dei lucani vi farebbe guadagnare 2,30 volte quello che avrete investito, per contro il segno 1 che identifica l’opzione del successo dei siciliani porta in dote una vincita che ammonta a 2,80 volte la vostra giocata. Ecco infine il segno X sul quale puntare per il pareggio, con un valore pari a 3,20 volte l’importo messo sul tavolo.