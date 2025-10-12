Diretta Siracusa Sorrento streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 12 ottobre 2025

DIRETTA SIRACUSA SORRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Siracusa Sorrento è un ottimo spunto per parlare anche delle statistiche che queste due squadre stanno raccogliendo nel corso dell’inizio di stagione, quindi immergiamoci in questi dettagli nel mentre i giocatori in campo si riscaldano. Il Siracusa arriva in ottima forma, trascinato da un attacco prolifico (1,9 gol di media) e da un sistema di gioco che punta sulla pressione alta: 10 palloni recuperati di media nella metà campo offensiva e 1,8 xG prodotti a gara. Tuttavia, i siciliani tendono a sbilanciarsi troppo, lasciando spazi che li portano a subire 1,3 gol di media.

Il Sorrento, invece, ha costruito la propria identità sulla compattezza difensiva e sulla capacità di colpire in ripartenza. Possesso più basso (44% medio), ma grande efficienza sotto porta (22% di conversione sui tiri nello specchio). La squadra campana segna spesso nei momenti chiave, ben 5 gol tra il 75° e il 90° minuto nelle ultime settimane. Adesso via al commento live della diretta di Siracusa Sorrento, il fischio di inizio è alle porte, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

SIRACUSA SORRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Siracusa Sorrento in tv sarà riservata agli abbonati Sky, anche con la diretta streaming video con Sky Go o Now Tv, come tutte le partite di Serie C.

SIRACUSA SORRENTO: SERVE UNA VITTORIA

Le due squadre sono accomunate dall’avere vinto finora una sola partita in campionato, la nona giornata del girone C di Serie C avrà quindi un match molto delicato con la diretta Siracusa Sorrento, che alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 12 ottobre 2025, allo Stadio Nicola De Simone della città siciliana.

La situazione del Siracusa è particolarmente delicata, perché l’unica vittoria dei siciliani è “circondata” da ben sette sconfitte, l’ultima delle quali domenica scorsa nel derby con il Catania. La conseguenza è chiara: soli 3 punti all’attivo in classifica e ultimo posto per il Siracusa, che deve quindi darsi una scossa.

Un po’ meglio sta facendo il Sorrento, che ha infatti 7 punti grazie anche a quattro pareggi, come quello ottenuto contro il Monopoli domenica scorsa. Dopo le prime otto giornate di campionato il Sorrento sarebbe salvo, ma logicamente è una posizione a rischio e allora vincere contro l’ultima darebbe respiro e maggiore fiducia.

Per il Siracusa vincere oggi sarebbe davvero fondamentale, al Sorrento potrebbe bastare anche un pareggio, ma solo un successo sancirebbe davvero un cambio di passo anche per gli ospiti. L’occasione c’è, ma ovviamente solo una squadra potrà coglierla: chi uscirà felice dal campo al termine della diretta Siracusa Sorrento?

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA SORRENTO

Per Marco Turati indichiamo il modulo 4-2-3-1 per le probabili formazioni della diretta Siracusa Sorrento. Davanti al portiere Farroni potremmo vedere Puzone, Sapola, Pacciardi e Iob nella difesa a quattro da destra a sinistra; Gudelevicius e Candiano sono i favoriti in mediana, poi ecco sulla trequarti Parigini, Limonelli e Valente che dovrebbero agire alle spalle di Contini, centravanti del Siracusa.

Mister Mirko Conte per il suo Sorrento ha qualche assenza a destra, di cui tenere conto per schierare il suo modulo 3-5-2. Davanti al portiere Harrasser potremmo avere la difesa a tre con Solcia, Carillo e Colombini; l’esterno destro potrebbe essere il giovane Vitiello, per aprire la mediana a cinque che potrebbe poi vedere titolari Cuccurullo, Franco, Cangianiello e Crecco; i due attaccanti del Sorrento potrebbero infine essere Sabbatani e D’Ursi.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico piuttosto equilibrato sulla diretta Siracusa Sorrento secondo le quote Snai. Il fattore campo potrebbe assegnare un leggero vantaggio ai siciliani: segno 1 a 2,35 contro il 2,75 in caso di successo degli ospiti. Per cercare una vincita più alta, puntate sul pareggio: il segno X è a 3,15.