Diretta Sivasspor Villarreal/ Streaming video tv: i turchi sperano! (Europa League)

DIRETTA SIVASSPOR VILLARREAL: TUTTO ANCORA APERTO!

Sivasspor Villarreal, partita diretta dall’arbitro sloveno Duje Strukan, si gioca alle ore 18:55 di giovedì 3 dicembre: siamo allo Yeni 4 Eylul Stadyum, per la quinta giornata nel gruppo I di Europa League 2020-2021. Attenzione, perché questo match sulla carta scontato potrebbe essere sorprendente: dopo tre vittorie consecutive il Submarino Amarillo ha pareggiato sul campo del Maccabi Tel Aviv e dunque deve ancora conquistare la qualificazione ai sedicesimi. A crederci è quindi la formazione turca, che centrerebbe un grande risultato: nell’ultimo turno i biancorossi si sono rimessi pienamente in corsa battendo un Qarabag ormai eliminato, e possono ancora sperare di fare il colpo grosso sul terreno di casa, contro una squadra più esperta, presentandosi all’ultima giornata magari con il vantaggio del pronostico. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Sivasspor Villarreal; aspettandone il calcio d’inizio possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA SIVASSPOR VILLARREAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sivasspor Villarreal sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati che potranno accedere alle immagini attraverso il loro decoder; in assenza di un televisore, i clienti Sky avranno la possibilità di seguire la partita anche con il servizio di diretta streaming video, utilizzabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SIVASSPOR VILLARREAL

Riza Calimbay si affiderà al solito 4-4-2 per Sivasspor Villarreal: in porta c’è Samassa, davanti a lui una linea difensiva con Appindangoyé e Osmanpasa come centrali, con Yalcin e Yardemci che percorreranno le corsie esterne. Davanti ai due laterali troveremo Oztekin e Gradel che saranno quindi i due giocatori che dovranno allargare il campo e accompagnare i due mediani, che ancora una volta dovrebbero essere Cofie e Claudemir; Arouna Koné e Kayode restano i due favoriti per giocare in attacco, potendo vincere la concorrenza di Yatabaré. Modulo identico per Unai Emery, come da tradizione del Villarreal: Raul Albiol e Pau Torres, con possibile inserimento di Ramiro Funes Mori, proteggono il portiere Asenjo mentre sugli esterni potrebbero giocare Mario Gaspar e Jaume Costa, a centrocampo si prepara a tornare titolare Coquelin che farà riposare Iborra, con la conferma di Dani Parejo e due esterni in mediana che questa volta potrebbero essere Kubo e Baena. Chukwueze, candidato per la corsia destra, spera anche in un posto nel reparto avanzato; qui Gerard Moreno e Carlos Bacca potrebbero ancora partire titolari, ci sono anche Yéremi Pino e Fer Nino.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Sivasspor Villarreal, perciò vale la pena andare a vedere quello che dice il bookmaker su questa partita di Europa League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,00 volte quanto puntato; per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita che ammonta a 1,63 volte la puntata. Il segno X, che come sempre identifica l’ipotesi del pareggio, vale invece 4,00 volte l’importo che sceglierete di investire.



