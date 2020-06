Diretta Siviglia Barcellona/ Streaming video DAZN: big match in vetta alla classifica

Siviglia Barcellona, in diretta dal Ramon Sanchez Pizjuan, è la partita in programma oggi, venerdì 19 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 22.00. Si accende dunque un vero big match per la 30^ giornata della Liga, la terza da che il primo campionato spagnolo ha riaperto i battenti dopo lo stop di tre mesi per l’emergenza coronavirus: in campo due formazioni che stanno facendo meraviglie in questa parte della stagione e che chiaramente vogliono concludere al meglio. Il valore e la storia dei due contendenti ci fanno sperare in un grande spettacolo di calcio questa sera, ma pure va detto che pesano e molto i tre punti in palio nel 30^ turno, utili però per perseguire obbiettivi differenti in questa parte della stagione. Classifica alla mano vediamo bene che i biancorossi di Lopetegui, dopo il pari con il Levante, sperano oggi di vincere per mettere in cassaforte un biglietto per la prossima stagione della Champions League. Non dubita di prendere parte alla prossima edizione della Coppa UEFA il Barcellona, che invece vorrebbe approfittare dei tre punti in palio per andare ulteriormente in fuga in vetta alla graduatoria, verso il 27^ scudetto della sua storia. Sarà dunque davvero un match imperdibile la diretta tra Siviglia e Barcellona, che pure si svolgerà solo a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Barcellona sarà trasmessa sul canale DAZN1: grazie alla collaborazione con la televisione satellitare, gli abbonati alla piattaforma potranno seguire – al pari dei clienti Sky – la partita della Liga al numero 209 del decoder, e ovviamente avranno la possibilità alternativa di assistere alle immagini in diretta streaming video, installando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ancora, sarà possibile attivare il servizio su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA BARCELLONA

Per disegnare le probabili formazioni di Siviglia e Barcellona, sia Lopetegui che Setien dovranno cominciare a fare molta attenzione a gestire i propri giocatori (benché certo la nuova regola dei 5 cambi faciliti il lavoro degli allenatori): di fatto per la ripresa della Liga si gioca quasi ogni giorni e solo la formazione blaugrana è tornata in campo già lo scorso martedì 16 giugno. Pure per la sfida di questa sera, l’11 di Setien sarà uno dei migliori possibili, considerato il valore degli avversari: pronto dunque il 4-3-3 come pure rivedremo dal primo minuto in difesa Jordi Alba, scontata la squalifica, in compagnia di Araujo, Piquè e Semedo. Per la mediana poi questa sera dovrebbero farsi ancora avanti Vidal e Busquets, come pure De Jong: da valutare però in attacco la presenza di Messi, che pure pare aver brillantemente superato l’ultimo acciacco. Per quanto riguarda invece la probabili formazione del Siviglia, oggi padrone di casa ecco che Lopetegui dovrebbe dare seguito pure al classico 4-3-3 dove però sono parecchi i ballottaggi ancora in corso. Già in attacco il trittico composto da El Haddadi, De Jong e Ocampos è passabile per rivoluzione: nella mediana rimane però sicuro dal primo minuto Gudelj in cabina di regia, come pure Banega, mentre Jordan rischia il posto in favore di Fernando. Per quanto riguarda la difesa, unica certezza è la presenza di Vaclik tra i pali: davanti al numero 1 ceco, pure dovrebbero porsi dal primo minuto Carlos e Koundè, con Navas e Escudero pronti ai lati del reparto.

QUOTE E SCOMMESSE

La diretta tra Siviglia e Barcellona si annuncia come uno scontro bollente ma pure alla vigilia del fischio d’inizio non facciamo fatica a consegnare ai blaugrana il favore del pronostico. Anche il portale di scommesse snai, per l’1×2 ha fissato a 1.75 il successo ospite, contro il più elevato 4.25 segnato per la vittoria biancorossa: il pareggio vale invece 3.90.



