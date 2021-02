Diretta Siviglia Borussia Dortmund/ Streaming video tv: outsider in Champions League

DIRETTA SIVIGLIA BORUSSIA DORTMUND: PARTITA INCERTA!

Siviglia Borussia Dortmund verrà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 17 febbraio: al Sanchez Pizjuan torna la Champions League 2020-2021, siamo all’andata degli ottavi e questo incrocio appare decisamente intrigante perché si parte sostanzialmente in una situazione di incertezza. I gialloneri hanno vinto il loro girone davanti alla Lazio, ma contro i biancocelesti non hanno mai vinto e nel frattempo hanno cambiato allenatore, a causa di alcuni risultati negativi in Bundesliga dove bisognerà lottare duramente per prendersi uno dei primi quattro posti.

Il Siviglia aveva un girone abbordabilissimo, ma ha preso 4 gol in casa dal Chelsea arrivando quindi secondo; tuttavia ha iniziato da quel momento uno straordinario cammino che l’ha portato a 18 risultati utili consecutivi e ad un passo dalla finale di Coppa del Re. Diremmo allora che per le condizioni attuali gli andalusi sono favoriti, ma non si può darlo come pronostico fisso e assoluto; vedremo quello che succederà nella diretta di Siviglia Borussia Dortmund, intanto possiamo fare una rapida riflessione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

Come sempre, e dunque anche per Siviglia Borussia Dortmund, Julen Lopetegui punta sul 4-3-3: sarà probabilmente titolare Alejandro Gomez, largo a sinistra con Suso sull’altro versante e Luuk De Jong favorito su En-Nesyri per agire da prima punta, con un centrocampo nel quale Rakitic rappresenta la certezza e gli altri due posti se li giocheranno Oliver Torres, Gudelj e Jordán con i primi due che danno la sensazione di essere favoriti. In difesa, rispetto al campionato, torna titolare Koundé: giocherà al fianco di Diego Carlos, sulle corsie laterali ballottaggio Rekik-Escudero per la sinistra e Aleix Vidal confermato a destra, in porta andrà Bono. Il Borussia Dortmund schiera il 4-2-3-1 ma ha tanti infortunati: in porta quindi ci sarà Hitz, al centro della difesa Hummels e Akanji con due terzini che dovrebbero essere Emre Can e Raphael Guerreiro. Centrocampo con il giovane Bellingham che dovrebbe fare compagnia a Delaney, ma anche Dahoud potrebbe essere titolare; davanti a questa cerniera ecco Reus tornare dal primo minuto come trequartista stretto tra Brandt (o Giovanni Reyna) e Sancho, naturalmente la prima punta sarà lo straordinario norvegese Haaland.

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico su Siviglia Borussia Dortmund, quindi possiamo andare a vedere quali siano le quote previste dal bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte quanto puntato; il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che vale 3,35 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3,00 volte l’importo investito.



