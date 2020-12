Diretta/ Siviglia Chelsea (Champions League) streaming e tv: spareggio per il primato

DIRETTA SIVIGLIA CHELSEA: SFIDA EQUILIBRATA!

Siviglia Chelsea, in diretta dall’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia in programma mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Sarà un vero e proprio spareggio per il primato, visto che le due squadre sono appaiate al primo posto a quota 10 punti con 9 lunghezze di distanza su Rennes e Krasnodar. Qualificazione agli ottavi già blindata, ma ora andalusi e Blues dovranno giocarsi il primo posto dopo aver pareggiato senza reti a Stamford Bridge all’andata. Il Siviglia vive un gran momento, 5 vittorie consecutive ottenute tra Champions Ligue e Liga che hanno riportato gli uomini di Lopetegui al quinto posto, agganciati al treno di testa del campionato. Il Chelsea di vittorie consecutive ne aveva messe in fila 6 prima dello 0-0 nel big match della Premier League contro il Tottenham di José Mourinho, risultato che ha comunque mantenuto la squadra allenata da Lampard a -2 dal primo posto nel campionato inglese occupato proprio dagli Spurs e dal Liverpool.

DIRETTA SIVIGLIA CHELSEA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Siviglia Chelsea sarà disponibile soltanto agli abbonati ai canali sportivi della televisione satellitare Sky, che dunque la potranno seguire attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA CHELSEA

Le probabili formazioni di Siviglia Chelsea, sfida che andrà in scena presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Julien Lopetegui con un 4-3-3: Vaclik; Koundé, Navas, Diego Carlos, Vidal; Fernando, Rakitic, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Oliver. Gli ospiti guidati in panchina da Frankie Lampard schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Mendy; James, Zouma, Rudiger, Chilwell; Jorginho, Kovacic, Kante; Werner, Abraham, Ziyech.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Siviglia e Chelsea queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.40 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.50.



