Diretta Siviglia Copenaghen/ Streaming video tv: per il 3° posto (Champions League)

DIRETTA SIVIGLIA COPENAGHEN: SPAREGGIO PER LA “RETROCESSIONE”!

Siviglia Copenaghen, che verrà diretta dall’arbitro francese Benoit Bastien, si gioca al Sanchez Pizjuan alle ore 18:45 di martedì 25 ottobre. La quinta giornata nel gruppo G di Champions League 2022-2023 ci presenta quello che di fatto è uno spareggio per l’Europa League: virtualmente le due squadre sono ancora in corsa per gli ottavi, realisticamente non ci arriveranno. Il Siviglia ha fermato il Borussia Dortmund due settimane fa, il ritorno di Jorge Sampaoli in panchina ha leggermente migliorato le cose in campionato ma non in Europa, se non altro una vittoria garantirebbe l’accesso a una competizione in cui gli andalusi hanno dominato.

Diretta/ Dortmund Siviglia (risultato finale 1-1): parità al BVB Stadion

Il Copenaghen è reduce dall’impresa contro il Manchester City: gli Sky Blues sono stati tenuti sullo 0-0 e Haaland non ha segnato, un risultato di carattere e orgoglio che però sposta ben poco circa le possibilità che i danesi proseguano il loro cammino internazionale, a meno che questa sera non arrivi un risultato positivo in terra iberica. Non ci resta allora che valutare come andranno le cose nella diretta di Siviglia Copenaghen; mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo la nostra rapida analisi circa le scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA/ Copenaghen Manchester City (risultato finale 0-0): inglesi a secco di gol!

DIRETTA SIVIGLIA COPENAGHEN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Copenaghen sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video di Siviglia Copenaghen. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA/ Siviglia Borussia Dortmund (risultato finale 1-4): poker di Brandt!

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA COPENAGHEN

La diretta Siviglia Copenaghen è a suo modo decisiva, dunque dentro i migliori per Sampaoli: potremmo vedere una formazione con Gudelj e Marcao centrali davanti a Bono, poi sulle corsie laterali Gonzalo Montiel (o Jesus Navas) e Alex Telles (o Acuña) mentre a centrocampo le candidature sono quelle di Delaney e Alejandro Gomez, ma Rakitic e Oliver Torres restano virtualmente favoriti così come Jordan che sarebbe il metronomo. Il Papu può giocare anche nel tridente: qui però Isco e En-Nesyiri potrebbero essere favoriti, poi da valutare anche Lamela e lo stesso Jesus Navas che sabato sera ha giocato avanzato.

Il Copenaghen di Jacob Neestrup sarà senza lo squalificato Stamenic: a giocare dunque davanti alla difesa dovrebbe essere Clem (o Johannesson) che avrebbe una maglia tra le due mezzali Lerager e Claesson. In difesa Khocholava e Lund Jensen saranno i due centrali davanti al portiere Ryan (che dovrebbe tornare titolare per Grabara), poi Diks o Jelert e Kristiansen o Christian Sorensen come terzini. Nel tridente offensivo dovrebbe tornare Cornelius, che deve vincere il ballottaggio tra ex Serie A con Babacar; Bardghji e Daramy possono essere confermati sugli esterni, ma occhio a Mukairu partito dalla panchina nel match di campionato pareggiato contro il Midtjylland.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Siviglia Copenaghen, partita valida la 5^ giornata nella fase a gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,47 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 6,75 volte la giocata con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA