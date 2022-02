Diretta/ Siviglia Dinamo Zagabria streaming video tv: torna la Regina (Europa League)

DIRETTA SIVIGLIA DINAMO ZAGABRIA: TUTTO FACILE PER GLI SPAGNOLI?

Siviglia Dinamo Zagabria, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso l’Estadio Sanchez Pizjuan di Siviglia sarà una sfida valevole per i play off di Europa League. Torna sulla scena la Regina dell’Europa League, capace di alzare per 6 volte il trofeo nella sua storia dal 2006 ad oggi. Il Siviglia non è andato oltre il terzo posto nella fase a gironi di Champions ma sta affrontando comunque una stagione brillante, secondo nella Liga e capace di contendere il primato al Real Madrid.

La Dinamo Zagabria tra Europa League, campionato ed amichevoli affrontate durante la pausa invernale ha messo in fila 11 vittorie consecutive. A partire dalla vittoria in casa del West Ham nell’ultima sfida della fase a gironi di Champions League i croati non hanno più sbagliato un colpo e ora cercheranno il colpo grosso contro gli andalusi, affrontati per l’ultima volta in Champions League il 2 novembre 2016: il Siviglia vinse 4-0 nella sfida disputata al Sanchez Pizjuan.

DIRETTA SIVIGLIA DINAMO ZAGABRIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Siviglia Dinamo Zagabria è su Sky Sport (canale 255): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA DINAMO ZAGABRIA

Le probabili formazioni della diretta Siviglia Dinamo Zagabria, match che andrà in scena all’Estadio Sanchez Pizjuan di Siviglia. Per il Siviglia, Julen Lopetegui schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bounou, Koundé, Carlos, Rekik, Acuna, Jordan, Rakitic, Gomez, Corona, EnNesyri, Martial. Risponderà la Dinamo Zagabria allenata da Zelijko Kopic con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Livakovic, Theophile-Catherine, Sutalo, Franjic, Ristovski, Ademi, Misic, Bockaj, Ivanusec, Orsic, Andric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Siviglia Dinamo Zagabria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Siviglia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo della Dinamo Zagabria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.25.



