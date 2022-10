DIRETTA SIVIGLIA DORTMUND/ Video streaming tv: Maurizio Mariani sarà l’arbitro

DIRETTA SIVIGLIA BORUSSIA DORTMUND: L’ARBITRO

Per la diretta di Siviglia Borussia Dortmund leggiamo un attimo quelli che saranno i direttori di gara. L’arbitro sarà l’italiano Maurizio Mariani con assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni mentre il quarto uomo sarà Livio Marinelli. Il Var sarà Marco Di Bello aiutato dall’Avar francese Jerome Brisard. Mariani è nato a Roma il 25 febbraio del 1982 e di professione principale fa il consulente informatico.

A sedici anni frequentava a Venezia la Scuola Navale Militare Francesco Morosini e in quel momento decide di iscriversi al corso per arbitri prima tappa per intraprendere questo percorso. Il debutto tra i professionisti arriva nel 2009 per salrie in Serie A nel 2015 mentre diventa internazionale nel 2019 con esordio il 6 settembre del 2020 per la sfida Ungheria Russia terminata 2-3. Nel 2013 ha vinto il Premio Sportilia. Nonostante sia evidente a tutti la sua forte personalità non è un fischietto che utilizza i cartellini per intimorire i calciatori.

SIVIGLIA DORTMUND DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Borussia Dortmund è disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita valida per la terza giornata dei gironi di Champions League sarà dunque visibile in esclusiva agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) per la diretta streaming video di Siviglia Borussia Dortmund. In alternativa questo match, come tutti gli altri nella competizione, sarà fornito dalla piattaforma Infinity Plus che fa parte del pacchetto Mediaset: anche in questo caso la visione sarà in mobilità e bisognerà essere clienti del servizio.

PARTITA COMBATTUTA

Siviglia Borussia Dortmund, che verrà diretta dall’arbitro italiano Maurizio Mariani, si gioca alle ore 21.00 di mercoledì 5 ottobre 2022: squadre in campo per la terza giornata nel gruppo G di Champions League 2022-2023. Un crocevia fondamentale, un vero e proprio scontro diretto per la fase ad eliminazione diretta.

Il Siviglia ha raccolto solo 1 punto nelle prime due giornate: dopo la pesante sconfitta interna per 0-4 contro il Manchester City, i Nervionenses hanno ottenuto uno 0-0 esterno contro il Copenaghen. Il Dortmund invece è a quota 3 punti: i gialloneri hanno vinto 3-0 contro il Copenaghen all’esordio ma sono stati sconfitti in rimonta per 2-1 dal Manchester City.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA DORTMUND

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Siviglia Borussia Dortmund. Non mancano i dubbi da risolvere per Lopetegui e Terzic, iniziamo la nostra analisi con i padroni di casa. Nervionenses in campo con il 4-2-3-1: Bono, Carmona, Nianzou, Salas, Rekik, Gudelj, Delaney, Lamela, Torres, Isco, Dolberg. Passiamo adesso alla compagine tedesca, in campo con lo stesso modulo: Meyer, Meunier, Sule, Schlotterberg, Guerreiro, Bellingham, Ozcan, Adeyemi, Brandt, Malen, Modeste.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Siviglia Borussia Dortmund sono molto equilibrate, sorridono leggermente alla compagine tedesca. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria del Siviglia è a 2,75, il pareggio è a 3,55, il successo del Borussia Dortmund è dato a 2,45. Si prevede grande spettacolo secondo i bookmakers: l’Over 2,5 è a 1,72, mentre l’Under 2,5 è a 2,00. Più marcata la differenza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,60 e 2,20.

