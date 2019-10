Diretta Siviglia Dudelange/ Streaming video tv: andalusi dominanti? (Europa League)

Siviglia Dudelange, che sarà diretta dall’arbitro greco Anastasios Papapetrou e si gioca giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Impegno sulla carta più facile del girone per gli andalusi, che hanno già battuto Qarabag ed Apoel e mirano a restare punteggio pieno contro i lussemburghesi che, dopo aver vinto a Cipro, sono crollati nella seconda giornata in casa contro gli azeri. Dopo la vittoria sul Levante il Siviglia nella Liga spagnola ha agganciato Real Sociedad e Atletico Madrid al quarto posto, portandosi a sole 3 lunghezze dal Barcellona capolista. In Lussemburgo il Dudelange è in difficoltà ed è scivolato al nono posto in classifica dopo l’ultima sconfitta esterna contro il Fola Esch.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE SIVIGLIA DUDELANGE

Siviglia Dudelange, giovedì 24 ottobre 2019, non sarà trasmessa in diretta tv integrale ma gli abbonati Sky potranno collegarsi in esclusiva sul canale numero 205 del satellite, Sky Sport Collection, per vedere gol e azioni salienti in tempo reale nel contenitore Diretta Gol Europa League. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere Diretta Gol in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app SkyGo, oppure tramite pc al sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA DUDELANGE

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Siviglia Dudelange, giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. 4-3-3 per il Siviglia allenato dallo spagnolo Lopetegui, in campo con: Bono, Pozo, Gomez, Kounde, Escudero, Jordan, Gudelj, Vazquez, Rony Lopes, Chicharito, El Haddadi. Risponderà il Dudelange allenato dal belga Crasson con un 4-3-3: Joubert, Bouchouari, Schnell, Cools, Lesquoy, Klapp, Bougrine, Pokar, Bernier, Mendy, Sinani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia di scommesse Snai nella sfida di Europa League tra Siviglia e Dudelange concede i favori del pronostico alla formazione di casa. La quota per l’affermazione interna viene proposta a 1.04, l’eventuale pareggio viene quotato 13.00 mentre la quota per il successo fuori casa viene fissata a 33.00. Per chi scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nella partita, quota per l’over 2.5 fissata a 1.12, quota per l’under 2.5 proposta a 5.25.



