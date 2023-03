DIRETTA/ Siviglia Fenerbahce video streaming tv: turchi per l’impresa (Europa League)

DIRETTA SIVIGLIA FENERBAHCE: SPAGNOLI A CACCIA DI ALTRI RECORD

Siviglia Fenerbahce, in diretta alle ore 21.00 di giovedì 9 marzo 2023 allo stadio “Sanchez Pizjuan” di Siviglia, è una gara valida per gli ottavi di finale di andata di Europa League (il ritorno tra una settimana). Gli spagnoli conoscono molto bene la competizione visto che hanno vinto, tra Coppa UEFA ed Europa League, ben sei volte con il record nella competizione.

La squadra di mister Sampaoli ha superato il PSV nei sedicesimi di finale (vittoria 3-0 all’andata, sconfitta 2-0 al ritorno). Discorso diverso per i turchi del Fenerbahce che non hanno mai vinto il torneo raggiungendo una sola volta la semifinale nella stagione sportiva 2012/2013.

SIVIGLIA FENERBAHCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Fenerbahce sarà visibile su DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura della DAZN squad.

SIVIGLIA FENERBAHCE: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Siviglia Fenerbahce Partiamo dai padroni di casa dove il tecnico Sampaoli dovrebbe schierare i suoi con il classico 4-3-3: in porta giocherà il marocchino protagonista del Mondiale in Qatar, Yassine Bonou, i due terzini saranno Jesus Navas e il campione del mondo Acuna mentre i centrali difensivi saranno Nianzou e Salas.

Il trio di centrocampo sarà formato da Rakitic, Fernando e Jordan mentre in attacco dovrebbero agire sulle fasce Erik Lamela e Oliver Torres e la punta di riferimento sarà El Nesyri. I turchi, invece, dovrebbero optare per un prudente 4-4-2 con la coppia offensiva formata da King e Valencia. In difesa Kadioglu e Lincoln sulle corsie laterali mentre Szalai e Akaydin formeranno la coppia centrale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Siviglia Fenerbahce. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 1.73, il pareggio è dato a 3.75 mentre la vittoria ospite paga 4.75 volte la posta. In equilibrio le quote relative a Goal (1.77) e No Goal (1.87).











