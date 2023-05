DIRETTA/ Siviglia Juventus video streaming tv: la Spagna non porta molta fortuna

DIRETTA SIVIGLIA JUVENTUS: I TESTA A TESTA

La diretta di Siviglia Juventus ci conduce a parlare anche dei testa a testa tra queste due squadre. Ne avevamo già discusso nel corso della partita di andata; possiamo allora dire che nelle ultime stagioni i bianconeri hanno avuto poca fortuna quando hanno incrociato una squadra spagnola nelle fasi ad eliminazione diretta. Nei quarti di Champions League 2018 la clamorosa rimonta sul Real Madrid, 3-0 al Bernabeu dopo lo 0-3 allo Stadium, si era arenata sul fallo da rigore di Benatia su Lucas Vazquez, le infinite polemiche e la trasformazione di Cristiano Ronaldo, che di lì a poco sarebbe arrivato a Torino per vestire la maglia bianconera.

L’anno scorso invece la Juventus, per il terzo anno consecutivo, è stata eliminata agli ottavi della stessa Champions League: il Villarreal, che poi avrebbe fatto fuori anche il Bayern Monaco, era andato a passeggiare all’Allianz Stadium nella partita di ritorno, per l’ennesima delusione europea di una squadra, quella bianconera, che è tornata a disputare una semifinale dopo 6 anni e spera ovviamente di superarla, anche se come detto sul suo futuro nelle coppe europee ci sono tante nuvole e non è detto che anche sollevando l’Europa League la Juventus giocherà in campo internazionale nella prossima stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

SIVIGLIA JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Siviglia Juventus sarà trasmessa in chiaro su Tv8, disponibile per tutti sul digitale terrestre. Inoltre la semifinale di ritorno di Europa League sarà trasmessa sui canali di Sky Sport (Sky Sport Uno numero 201 e Sky Sport numero 252), dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Leverkusen Roma grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite di Conference League.

ALLEGRI VUOLE LA FINALE!

Siviglia Juventus, in diretta giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21.00 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, sarà una sfida valida per la semifinale di ritorno di Europa League. Tutto in una notte per raggiungere la finale di Budapest: dopo il pari di Gatti nel match d’andata al 97′, la Juventus torna in Andalusia nella speranza di strappare una vittoria che possa aprire le porte a una finale europea che la Juve non disputa dal 2016 in Champions League e dal 1995 in Coppa UEFA/Europa League.

Il Siviglia invece dal 2006 ad oggi di Europa League ne ha vinte 6 edizioni e punta a confermarsi regina della competizione anche in una stagione che è stata avara di soddisfazioni nella Liga, con la squadra che ha agganciato l’ottavo posto dopo l’ultima vittoria a Valladolid. La Juventus in Serie A dopo l’ultimo successo sulla Cremonese ha consolidato un secondo posto che si trova però sotto la spada di Damocle della possibile revisione della penalizzazione già revocata ma che sarà ridiscussa il prossimo 22 maggio.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Siviglia Juventus, match che andrà in scena all’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. Per il Siviglia, José Luis Mendilibar schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

SIVIGLIA JUVENTUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Siviglia Juventus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Siviglia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











