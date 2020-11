Diretta/ Siviglia Krasnodar (Champions League) streaming video tv: andalusi d’assalto

DIRETTA SIVIGLIA KRASNODAR: SPAGNOLI FAVORITI!

Siviglia Krasnodar, mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 21.00 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Andalusi all’assalto del primato nel girone dopo aver blindato con punti pesanti le precedenti partite: 0-0 a Stamford Bridge contro il Chelsea, 1-0 rifilato in casa al Rennes, per la formazione di Lopetegui è stata soprattutto la solidità difensiva l’arma segreta nelle prime due uscite in Europa. Nella Liga spagnola però le cose non vanno altrettanto bene e l’ultima sconfitta contro l’Athletic Bilbao è costata il terzo ko di fila in campionato, col Siviglia al momento solo quintultimo in classifica. Il Krasnodar, matricola assoluta della Champions League, dopo un buon pareggio a Rennes all’esordio ha ceduto in casa contro il Chelsea, uno 0-4 che ha visto i russi pagare dazio anche sul piano dell’esperienza. Anche in campionato il Krasnodar è caduto nell’ultimo impegno disputato, sul campo dell’Akhmat Grozny, scivolando indietro al nono posto nella massima serie russa.

DIRETTA SIVIGLIA KRASNODAR IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Siviglia Krasnodar sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA KRASNODAR

Le probabili formazioni di Siviglia Krasnodar, sfida che andrà in scena presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Julen Lopetegui con un 4-3-3: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Rakitić, Fernando, Jordán; Munir , De Jong, Ocampos. Gli ospiti guidati in panchina da Murad Musaev schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Safonov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Chernov; Utkin, Gazinski, Vilhena; Suleymanov, Berg, Cristian Ramírez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Siviglia Krasnodar grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA