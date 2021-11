Diretta Siviglia Lille/ Streaming video tv: regna l’equilibrio! (Champions League)

DIRETTA SIVIGLIA LILLE: ANCORA TUTTO IN BILICO!

Siviglia Lille verrà diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 2 novembre: al Ramon Sanchez Pizjuan siamo nella 4^ giornata del gruppo G di Champions League 2021-2022, certamente il girone più equilibrato e aperto a qualunque risultato. Il Siviglia per esempio ha pareggiato tre volte, compreso ovviamente il match di andata contro i campioni di Francia; risultati deludenti, e sarebbe potuta andare molto peggio se il Salisburgo nella partita inaugurale non avesse sbagliato ben due rigori, mancando una vittoria che avrebbe meritato.

Dal canto suo il Lille ha ottenuto due pareggi nel gruppo E di Champions League, ma ha anche perso contro gli austriaci: dunque occupa il terzo posto in classifica insieme al Wolfsburg, ma è abbastanza chiaro che per la qualificazione agli ottavi ci sia una grande corsa a tre squadre in cui ogni singolo gol potrebbe cambiare le carte in tavola. Attendiamo allora la diretta di Siviglia Lille, e nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori questa sera, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SIVIGLIA LILLE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Lille viene trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso dunque riservata agli abbonati che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, da questa stagione i match della competizione europea sono forniti anche dal broadcaster Infinity Plus, e anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per accedere alle immagini.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA LILLE

Julen Lopetegui punta sul 4-3-3 per Siviglia Lille: da capire chi giocherà nel tridente avanzato perché sono in tanti, En-Nesyri potrebbe essere titolare al centro con Lamela e Ocampos sulle corsie ma non bisogna dimenticarsi di Suso e Munir, che sono ottime alternative. Anche in mezzo qualche punto di domanda esiste, visto che Oliver Torres reclama una maglia ma deve vincere la concorrenza di Delaney e Jordán (Rakitic sembra invece certo del posto); in difesa Koundé e Diego Carlos proteggono Bounou, con Jesus Navas e Acuña che saranno i due terzini.

Il Lille di Jocelyn Gourvennec si dispone con il consueto 4-4-2: Timothy Weah può giocare davanti coni Burak Yilmaz e a quel punto David scalerebbe a fare l’esterno a destra di centrocampo, con Ikoné che si prenderebbe la maglia sulla sinistra. Renato Sanches e Xeka restano i favoriti per coprire la zona centrale del campo, ma occhio a Yazici qualora il modulo dovesse diventare un 4-2-3-1; in porta giocherà Grbic con José Fonte e Djaló davanti a lui, Celik e Mandava dovrebbero essere i due terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Siviglia Lille, e allora andiamo a vedere cosa ci dice il bookmaker circa la partita di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio porta in dote una cifra corrispondente a 3,80 volte la giocata, mentre con il segno 2 per l’affermazione degli ospiti il valore del vostro guadagno ammonterebbe a 5,50 volte l’importo che avrete deciso di investire.

