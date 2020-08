Diretta Siviglia Manchester United/ Streaming video tv: semifinale di Europa League

Siviglia Manchester United, in diretta dal RheinEnergie Stadion di Colonia, è la partita in programma oggi, domenica 16 agosto 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. Si entra nel vivo del tabellone delle semifinali dell’Europa League con la diretta tra Siviglia e Manchester United: in campo due delle formazioni che hanno davvero fatto la storia delle competizioni UEFA, pronte a dare il massimo per strappare il primo pass che vale la finale di Colonia del prossimo 21 agosto 2020. La sfida che ci attende questa sera sarà bollente, anche perché nel nuovo format fissato dalla Federazione dopo la pandemia, la partita sarà secca: saranno 90 minuti decisivi dunque e appare veramente complicato provare a fissare un netto favorito questa sera. Specie se ricordiamo che entrambe le squadre approdano all’impegno abbastanza riposate e in buona condizione: gli spagnoli hanno infatti agevolmente superato negli ultimi turni la Roma e il Wolverhampton e pure negli scontri diretti in Europa League contro i club inglesi è imbattuta. Non meno paura farà però il Manchester United di Solskjaer, anche se questo ha fatto fatica nell’ultimo scontro diretto con il Copenaghen.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la sfida di Europa League tra Siviglia e Manchester United oggi sarà visibile in diretta tv solo alle ore 21.00 su Sky: appuntamento ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Disponibile per i soli abbonati anche la diretta streaming video della semifinale, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA MANCHESTER UNITED

Per le probabili formazioni di Siviglia Manchester United, ovviamente sia Lopetegui che Solskjaer hanno preparato due 11 colmi di titolari: la semifinale di Europa League ovviamente non è partita che si può perdere. Ecco che allora alla vigilia del fischio d’inizio il tecnico dei Rojiblancos ha già studiato un ottimo 4-3-3, dove ta i pali rivedremo ancora una volta Bono, che dovrebbe dunque scalzare ancora una volta Vaclik: pronti in difesa al centro Koundè e Diego Carlos, mentre Navas e Reguillon si occuperanno delle corsie esterne. A centrocampo dovremmo poi vedere Fernando in cabina di regia, con Banega e Jordan come mezz’ala: sono poi maglie consegnate in attacco con Suso, En Nesyri e Ocampos pronti nel tridente. Potrebbe essere ancora il 4-1-4-1 il modulo di partenza dell’United, dove Solskjaer dovrebbe confermare gran parte del’11 visto in campo con il Copenaghen pochi giorni fa. Saranno dunque pronti in difesa ancora una volta Maguire e Bailly, mentre Wan Bissaka e Williams si collocheranno ai lati. Di fronte si piazzerà Fred, con Pogba e Fernandes al centro del reparto avanzato, mentre la coppia Rashford-Greewood si occuperà dell’esterno: pronto dal primo minuto Martial in punta, anche se dalla panchina scalpita McTominay.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della semifinale di Europa League ci risulta molto compilato poter fissare un pronostico netto: pure esaminando alcune quote, possiamo vedere che i Red Devils potrebbero anche trovare il colpaccio oggi a Colonia. La Snai per l’1×2 della partita ha fissato a 2.45 il successo del Manchester United, contro il più alto 3.00 segnato per la vittoria del Siviglia: il pareggio paga la posta a 3.10.



