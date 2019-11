Diretta Siviglia Qarabag/ Streaming video tv: andalusi già primi (Europa League)

Siviglia Qarabag, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 21.00 in diretta dall’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Sfida praticamente pro-forma per gli andalusi che in un girone tecnicamente facile hanno colto l’occasione ottenendo 4 vittorie su 4 e si sono presi sia la qualificazione ai sedicesimi di finale sia il primo posto nel raggruppamento, con 2 giornate di anticipo. La partita sarà invece importantissima per gli azeri che al momento dividono il secondo posto a quota 4 punti con i ciprioti dell’Apoel. Con una sconfitta in Spagna il Qarabag rischierebbe di veder allontanarsi i diretti concorrenti per il secondo posto. La squadra di Julen Lopetegui in campionato sta vivendo un ottimo momento, unica formazione capace di restare agganciata alle battistrada Barcellona e Real Madrid, che devono però ancora recuperare il “Clasico”. Il Qarabag nel campionato azero guida saldamente la classifica, con 6 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, il Neftci Baku.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Qarabag, match previsto giovedì 28 novembre 2019 alle ore 18.55 e che si disputerà presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 251 di Sky, nel contenitore Diretta Goal Europa League che diffonderà in tempo reale gol e azioni salienti delle partite non trasmesse per intero in diretta. Diretta Goal Europa League si potrà vedere anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà seguire l’andamento del match con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta l’Europa League in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA QARABAG

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Siviglia Qarabag, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 18.55 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Il Siviglia, guidato in panchina dallo spagnolo Lopetegui, sarà schierato con un 4-4-2 disposto con la seguente formazione titolare: Bono, Pozo, Gudelj, Gomez, Escudero, Rony Lopes, Jordan, Torres, Nolito, Dabbur, Munir El Haddadi. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Vaclik, De Jong, Diego Carlos, Chicharito Hernandez, Fernando, Reguilon, Vazquez. Il Qarabag del mister azero Gurbanov opterà invece per un 4-3-3 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Begovic, Medvedev, Huseynov, Sadygov, Ailton, Qarayev, Richard, Michel, Quintana, Abdullayev, Zoubir. In panchina saranno presenti Vagner, Gueye, Hajiyev, Mammadov, Rherras, Romero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio a una quota di 4.75 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 7.00. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.50 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.45.



© RIPRODUZIONE RISERVATA