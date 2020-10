Diretta/ Siviglia Rennes (Champions League) streaming video: punti pesanti in ballo

DIRETTA SIVIGLIA RENNES: GLI SPAGNOLI VOGLIONO I 3 PUNTI!

Siviglia Rennes, diretta dal turco Cüneyt Çakır, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Si torna in campo in quello che nella prima giornata si è rivelato il girone più equilibrato di Champions League. I campioni in carica dell’Europa League del Siviglia hanno iniziato con uno 0-0 sul difficile campo del Chelsea, dall’altra parte il Rennes ha pareggiato 1-1 contro i russi del Krasnodar. Entrambe le squadre andranno in cerca del primo acuto per compiere un primo passo deciso verso gli ottavi di finale. Le fatiche di Champions sembrano aver pesato sulle gambe dei francesi che in Ligue 1 hanno perso in casa 1-2 l’ultimo match contro l’Angers. Stessa sorte per gli andalusi battuti di misura al Sánchez Pizjuán dall’Eibar: la scena europea è prestigiosa ma impegnativa e rischia di far perdere terreno nei rispettivi campionati, anche se il Siviglia in questo senso vanta maggior esperienza rispetto agli avversari di turno.

DIRETTA SIVIGLIA RENNES IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Siviglia Rennes sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA RENNES

Le probabili formazioni di Siviglia Rennes, sfida che andrà in scena presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Julen Lopetegui con un 4-3-3: Bounou, Navas, Gomez, Acuna, Carlos, Rakitic, Fernando, Kutely, Suso, De Jong, Ocampos. Gli ospiti guidati in panchina da Julien Stephan schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Gomis, Traore’, Da Silva, Aguerd, Dalbert, Bourigeaud, Zonzi, Camavinga, Del Castillo, Guirassy, Terrier.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Siviglia e Rennes queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.20 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 7.00.



