Diretta Siviglia Roma/ Streaming video tv: sfida dura per Fonseca (Europa League)

Siviglia Roma, in diretta dallo stadio MSV Arena di Duisburg (Germania), si gioca alle ore 18.55 di questa sera, giovedì 6 agosto, come partita secca degli ottavi di Uefa Europa League 2019-2020. A marzo non si era riusciti a giocare nemmeno l’andata a causa del Coronavirus, ecco di conseguenza che la diretta di Siviglia Roma ci riserva una anomala sfida in una sola partita già in Germania, dove poi avrà luogo la Final Eight di questa Europa League senza precedenti. Per la Roma sarà un banco di prova durissimo contro il Siviglia, che in Coppa Uefa/Europa League vanta ormai da tanti anni una tradizione fenomenale, tuttavia i giallorossi di Paulo Fonseca vi arrivano in condizioni ideali, grazie all’eccellente finale di campionato sigillato dal successo sempre prestigioso in casa della Juventus. Dall’altra parte un Siviglia reduce da una ulteriore pausa perché in Spagna la Liga è finita due settimane prima rispetto alla Serie A: sarà un vantaggio per gli andalusi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SIVIGLIA ROMA

La diretta tv di Siviglia Roma sarà garantita dalla piattaforma satellitare Sky per i propri abbonati: appuntamento sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252. Garantita di conseguenza per tutti gli abbonati anche la diretta streaming video della partita, come sempre tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA ROMA

Parlando delle probabili formazioni di Siviglia Roma, Julen Lopetegui dovrebbe schierare la squadra andalusa secondo il modulo 4-3-2-1: in porta il marocchino Bono, protetto dalla linea difensiva a quattro con il capitano Navas, Koundé, Diego Carlos e Reguilon; a centrocampo non mancheranno volti molto noti al calcio italiano, perché fra i tre titolari della mediana del Siviglia dovremmo vedere l’ex interista Banega e l’ex Palermo Vazquez, oltre a Joan Jordan; un passaggio in Italia anche per Ocampos, ex Genoa che dovrebbe agire sulla trequarti insieme ad El Haddadi alle spalle della prima punta, l’olandese de Jong. Nessuna sorpresa poi per Paulo Fonseca, che punterà sugli uomini che hanno consentito alla Roma di vivere un ottimo finale di stagione con il modulo 3-4-2-1, che ha dato sicurezza. Pau Lopez titolare fra i pali, protetto dalla retroguardia a tre nella quale giocheranno l’emergente Ibanez, Mancini e Kolarov; attenzione al centrocampo, dove ci potrebbe essere ancora qualche dubbio, ma ipotizziamo Spinazzola e Bruno Peres esterni titolari, mentre nel cuore della mediana potrebbe esserci Villar al fianco di Diawara; più chiara la situazione del reparto offensivo, dove ci attendiamo sulla trequarti la coppia Mkhitaryan-Zaniolo alle spalle della prima punta Dzeko.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Siviglia Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono considerati favoriti sulla carta gli spagnoli, formalmente “in casa” a Duisburg: il segno 1 per la vittoria del Siviglia è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 3,45 volte la posta in palio in caso di vittoria della Roma per chi avrà creduto nel segno 2.



