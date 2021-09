DIRETTA SIVIGLIA SALISBURGO/ Video streaming tv: i due precedenti risalgono al 2008

DIRETTA SIVIGLIA SALISBURGO: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Siviglia Salisburgo, possiamo osservare che ci sono solamente due precedenti ufficiali per questa partita di Champions League, relativi al primo turno dell’allora ancora Coppa Uefa, edizione 2008-2009. Ad inizio autunno si giocava un turno ad eliminazione diretta prima di cominciare i gironi e il Siviglia ebbe la meglio sul Salisburgo con una doppia vittoria per 2-0, sia all’andata in casa il 18 settembre 2008 con gol di Diego Capel e Adriano, sia due settimane più tardi in Austria, quando ci fu invece na doppietta di Kanoutè.

Quelle tra l’altro sono le uniche due partite nella storia del Siviglia contro una squadra austriaca fino ad oggi, quando gli andalusi di nuovo incrociano il Salisburgo, che invece in totale ha già affrontato per ben diciotto volte formazioni spagnole nelle Coppe europee Uefa, con un bilancio di appena quattro vittorie più due pareggi a fronte di ben dodici sconfitte. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SIVIGLIA SALISBURGO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Salisburgo sarà riservata ai soli possessori di un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: il canale di riferimento in questo caso è Sky Sport 255, ed è dunque questo il numero del decoder. In alternativa, tuttavia, anche questa partita di Champions League sarà usufruibile su Infinity +, il broadcaster di Mediaset che rappresenta la novità della stagione: sarà chiaramente una visione in diretta streaming video, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

SIVIGLIA SALISBURGO: PARTITA INTRIGANTE!

Siviglia Salisburgo, partita diretta dall’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov, rappresenta uno dei due anticipi per martedì 14 settembre in Champions League 2021-2022: si gioca infatti alle ore 18:45, e al Sanchez Pizjuan potremmo vivere una sfida davvero equilibrata. Siamo nel girone G, che già in termini generali è di difficile lettura: le altre squadre sono Lille e Wolfsburg, una reale favorita non c’è anche se sicuramente i tedeschi stanno facendo molto bene in avvio di stagione, mentre gli andalusi che vedremo stasera hanno pur sempre vinto l’Europa League poco più di un anno fa, ma devono fare il salto di qualità al piano di sopra.

Per quanto riguarda il Salisburgo, si tratta di una realtà che grazie a Red Bull ha fatto passi da gigante, ma che forse adesso paga qualcosa per le cessioni illustri (basti citare un certo Erling Haaland, ma l’attaccante norvegese non è stato il solo); in Europa ha già detto il suo, vedremo se saprà superare il girone e da questo punto di vista la diretta di Siviglia Salisburgo, aspettando la quale possiamo sicuramente leggere insieme le probabili formazioni, sarà già molto importante anche e soprattutto per acquisire la giusta fiducia in vista dei prossimi impegni.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA SALISBURGO

Sarà un 4-2-3-1 quello di Julen Lopetegui per Siviglia Salisburgo: in porta ormai il titolare è Bono, davanti a lui operano Diego Carlos e Koundé con Jesus Navas stabilmente da terzino destro – ma con la concorrenza di Gonzalo Montiel – mentre a sinistra il favorito è Acuna. In mezzo al campo può trovare spazio Delaney, che se la gioca con Jordan per affiancare Fernando; Suso e Lamela potrebbero iniziare sugli esterni alti, qui occhio anche ad Alejandro Gomez e Oscar Rodriguez con Rakitic confermato dietro la punta, che sarà En-Nesyri.

Allenato da Matthias Jaissle, il Salisburgo si dispone con un 4-3-3: Kohn il portiere, Solet e Wober i centrali difensivi mentre Kristensen e Ulmer saranno i due terzini, a supportare l’azione di un centrocampo nel quale Capaldo potrebbe tornare titolare al posto di Bernardo, con la conferma di Mohamed Camara e Seiwald. Dubbi sul tridente: se la giocano Kjaergaard e Okafor, Adamu dovrebbe essere la prima punta mentre Sucic e Adeyemi restano comunque in vantaggio per occupare le caselle esterne.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Siviglia Salisburgo: secondo questo bookmaker è decisamente favorita la squadra andalusa, come si vede già dal valore di 1,70 volte la puntata sul segno 1, che identifica la vittoria casalinga. L’ipotesi del pareggio viene regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,25 volte l’importo investito, mentre con il successo esterno degli austriaci, per il quale puntare sul segno 2, la vincita ammonterebbe a 4,50 volte la vostra giocata.

