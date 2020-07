Diretta Siviglia Valencia/ Streaming video DAZN: classica al Sanchez Pizjuan (Liga)

Siviglia Valencia, in diretta dal Ramon Sanchez Pizjuan, si gioca alle ore 21:00 di domenica 19 luglio: è la partita che chiude definitivamente la Liga 2019-2020 per queste due squadre. Società che negli ultimi anni e non solo hanno avuto un ampio respiro europeo, ma che sono andate incontro a stagioni di tipo diverso: gli andalusi, che sono ancora in corsa in Europa League dove affronteranno la Roma, hanno blindato il quarto posto in classifica grazie allo splendido passo trovato nel post-lockdown, dunque giocheranno nuovamente in Champions League con la speranza di fare finalmente la differenza anche nel principale torneo europeo.

Per quanto riguarda il Valencia, la stagione che si sta chiudendo è stata fallimentare: certo i pipistrelli hanno superato il girone di Champions eliminando l’Ajax, ma agli ottavi sono stati travolti dall’Atalanta e nella Liga non hanno mai saputo tenere il passo giusto. Un anno dunque di transizione se così vogliamo chiamarlo, con il timore fondato di perdere alcuni elementi importanti nella rosa. Sempre che in questa ultima giornata di campionato non si riesca almeno a centrare l’obbiettivo Europa League: con il successo rimediato con l’Espanyol, la formazione ospite, pur ferma all’ottava posizione, rimane ancora in lizza per un pass per la seconda coppa del continente. Ora però dobbiamo solo aspettare che la diretta di Siviglia Valencia prenda il via; nel frattempo possiamo fare una valutazione più approfondita sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Valencia sarà trasmessa eventualmente sul canale DAZN1, al numero 209 del satellite: salvo variazioni di palinsesto anche gli abbonati Sky, che siano clienti di DAZN, potranno seguire il match attraverso il loro decoder. In alternativa sarà chiaramente possibile assistere alla partita della Liga con il classico servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione relativa su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ancora, si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA VALENCIA

Per Siviglia Valencia, Julen Lopetegui punta come di consueto sul 4-3-3: in porta va Bono, davanti a lui la coppia centrale formata da Koundé e Diego Carlos con Escudero che contende la maglia a Reguilon a sinistra, mentre sull’altra corsia dovrebbe operare capitan Jesus Navas. Al centro del campo Fernando sarà il playmaker incaricato di far girare la squadra, con Banega a dargli una mano e Jordan sull’altro versante; tridente che sembra composto con il bomber Ocampos, Munir El Haddadi e Oliver Torres ma Suso e Luuk De Jong, così come la rivelazione En-Nesyri, sperano di avere una maglia dal primo minuto.

Il Valencia di Voro gioca con il 4-4-2: Wass-Coquelin e Jaume Costa-Gonçalo Guedes le catene esterne anche se Florenzi e Cheryshev sono pronti a giocare, in porta andrà Doménech che sarà coperto dai due centrali difensivi Gabriel Paulista e Diakhaby. A centrocampo Kondogbia, passato anche dall’Inter, sarà affiancato a Dani Parejo che rappresenta il fulcro della manovra dei pipistrelli; qualche speranza per Ferran Torres che potrebbe essere all’ultima partita con questo club (piace molto alla Juventus e non solo), a formare il tandem offensivo potrebbero essere ancora una volta Maxi Gomez e Gameiro.



