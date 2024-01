Diretta slalom Adelboden/ Streaming video Rai: regna l’incertezza (CdM sci, oggi 7 gennaio 2024)

La diretta dello slalom di Adelboden oggi, domenica 7 gennaio 2024, chiuderà uno degli appuntamenti più classici della Coppa del Mondo di sci maschile, cioè il weekend sulla meravigliosa pista Chuenisbärgli di Adelboden. L’evento più celebre da queste parti è in realtà il gigante, ma ormai anche lo slalom alla domenica vanta una più che discreta tradizione, essendo stato inserito da parecchi anni per avere un weekend completo ad Adelboden, che tra l’altro apre un gennaio di lusso tra i pali stretti, dal momento che nelle prossime settimane avremo anche Wengen, Kitzbuhel e Schladming.

Diretta slalom Kranjska Gora/ Streaming video Rai: Shiffrin favorita (CdM sci, oggi 7 gennaio 2024)

Molto più difficile è sbilanciarsi in pronostici, dal momento che lo slalom negli ultimi anni ha sempre riservato incertezza; come se non bastasse, a Bormio si è infortunato Marco Schwarz, che aveva iniziato la stagione di slalom con un secondo posto a Gurgl e la vittoria di Madonna di Campiglio, per cui è fuori gioco colui che è al comando della classifica di specialità della Coppa di slalom e questo naturalmente apre ancora di più il pronostico, sperando che nel gioco per il podio possano inserirsi anche gli Azzurri, finora decisamente sotto tono tra i pali stretti. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Adelboden.

Diretta/ Slalom Lienz: Mikaela Shiffrin ha vinto, è un dominio totale! (CdM sci, oggi 29 dicembre 2023)

DIRETTA SLALOM ADELBODEN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Adelboden vedrà il via alla prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando in chiaro) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Adelboden, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Adelboden (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA/ Slalom Madonna di Campiglio streaming video Rai: trionfa Schwarz! (CdM sci, 22 dicembre 2023)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLO SLALOM DI ADELBODEN

DIRETTA SLALOM ADELBODEN: FAVORITI E AZZURRI

La diretta dello slalom di Adelboden non ha quindi un favorito d’obbligo. Il nome di punta potrebbe essere l’austriaco Manuel Feller, leader virtuale della specialità in assenza di Schwarz grazie alla vittoria a Gurgl, seguita da un quinto posto a Campiglio. Sono però davvero tanti gli slalomisti che possono coltivare ambizioni, a cominciare da Clement Noel e Dave Ryding, saliti sul podio con Schwarz sul Canalone Miramonti, oppure Michael Matt che aveva completato la tripletta austriaca nella gara di casa. La Norvegia invece può vantare Timon Haugan ed Henrik Kristroffersen, finora i più costanti ma non ancora saliti sul podio.

Più in generale, saranno almeno una dozzina gli atleti in grado di puntare al podio per animare la diretta dello slalom di Adelboden. Noi speriamo che tra questi possa esserci anche un po’ d’Italia: Tobias Kastlunger aveva fatto molto bene a Gurgl, ha bisogno di un bel piazzamento per consolidarsi; Alex Vinatzer ha finito il 2023 facendo meglio in gigante che in slalom, urge risalire in quella che sarebbe la sua specialità di riferimento; infine naturalmente speriamo che possano finalmente sbloccarsi tutti gli altri, a cominciare da uno sfortunato Tommaso Sala, che ha cominciato la stagione in netto ritardo di condizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA