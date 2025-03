DIRETTA SLALOM ARE: IN TESTA MIKAELA SHIFFRIN!

Mikaela Shiffrin è al comando dello slalom Are, la cui diretta è in corso per la prima manche: con il tempo di 51’’27 la statunitense punta a fare il bis dopo che la vittoria al Sestriere gli ha consegnato la storica affermazione numero 100 in Coppa del Mondo. Al momento per la Shiffrin abbiamo un vantaggio di 43 centesimi su Lena Duerr e 48 su Sara Hector, ma sono vicine anche Katharina Liensberger e Melanie Meillard; sono risultati importanti anche per la coppetta di specialità, soprattutto perché le prime due sono attardate: brutta prima manche per Zrinka Ljutic e Camille Rast, che pagano rispettivamente 1’’03 e addirittura 1’’60 dalla Shiffrin.

Diretta slalom Kranjska Gora/ Henrik Kritsoffersen ha vinto, bis del norvegese sulla Podkoren! (2 marzo 2025)

Quindi, possiamo dire ci sia una bella occasione per le altre, che sperano ancora di vincere la coppetta: certo nessuna tra Liensberger, Wendy Holdener (ottava nella prima manche) e Duerr si porterebbe in testa anche vincendo lo slalom Are, ma metterebbe parecchia pressione in vista delle finali nella Sun Valley e si arriverebbe a questo appuntamento con la situazione del tutto aperta. Si tratta di stare a vedere cosa succederà ancora, intanto possiamo parlare anche delle italiane: è diciannovesima Martina Peterlini, mentre Lara Della Mea si trova due posizioni più su ma entrambe sono parecchio staccate dalle prime. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SLALOM SESTRIERE/ Mikaela Shiffrin ha vinto, sono 100 in Coppa del Mondo! (23 febbraio 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA SLALOM ARE IN STREAMING VIDEO TV

Sia la prima che la seconda manche per la diretta slalom Are saranno appannaggio di Rai Sport ed Eurosport, dunque appuntamento in chiaro o in abbonamento con diretta streaming video su Rai Play oppure attraverso la piattaforma DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY SLALOM ARE

SLALOM ARE: SI COMINCIA!

Pronti via, la prima manche nella diretta slalom Are è finalmente dietro l’angolo, ed è certamente interessante che a giocarsi la coppetta di specialità siano due atlete che fino a questa stagione di Coppa del Mondo sommavano zero vittorie e quattro podi, tutti appannaggio della croata. Camille Rast, la più “anziana” essendo nata nel 1999, alla fine dello scorso novembre ha conquistato due terzi posti in una settimana, prima nello slalom di Gurgl e poi nel gigante di Killington, poi sono arrivate le due vittorie citate e la grande soddisfazione, a febbraio, di laurearsi campionessa del mondo di slalom mettendosi alle spalle Wendy Holdener e Katharina Liensberger, ma anche Mikaela Shiffrin.

DIRETTA SLALOM MASCHILE/ Loic Meillard è medaglia d'oro! Battuto McGrath (Mondiali sci 2025, 16 febbraio)

Zrinka Ljutic è del 2004, ma è arrivata prima se così possiamo dire: già nel gennaio 2023 era stata terza nello slalom di Spindleruv Mlyn e nella scorsa Coppa del Mondo aveva festeggiato tre secondi posti tra i paletti stretti, prima delle tre vittorie di quest’anno con anche le piazze d’onore a Killington, prima e unica volta in gigante, e appunto Sestriere. Magari il duello tra Shiffrin e Petra Vlhova tornerà a infiammarsi nella prossima stagione, per ora Ljutic e Rast inseguono più che meritatamente un sogno e allora accomodiamoci per scoprire se una delle due festeggerà oggi nella diretta slalom Are, finalmente si comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

SLALOM ARE: IN DUE PER LA COPPETTA!

Grande spettacolo con la diretta slalom Are, di nuovo sulla Störtloppsbacken per la gara valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile, l’ultima tra i paletti stretti prima di volare nella Sun Valley per le finali. Mikaela Shiffrin ce l’ha fatta, entrando direttamente nella leggenda: al Sestriere ha centrato la centesima vittoria in Coppa del Mondo e dunque oggi ha ben poco da dimostrare, naturalmente correrà ancora per il trionfo ma in realtà sono in due a giocarsi la coppetta di specialità, almeno secondo la logica visto che l’aritmetica concederebbe qualche timida speranza anche a Katharina Liensberger, Wendy Holdener e Lena Duerr.

In realtà la coppetta di slalom andrà per la prima volta a un volto nuovo: grazie al secondo posto al Sestriere Zrinka Ljutic è tornata a sorpassare Camille Rast e la precede con 39 punti di vantaggio, siamo ad un margine davvero esiguo che già oggi potrebbe essere ribaltato in favore della svizzera che, se non altro, potrà consolarsi con la medaglia d’oro vinta ai Mondiali. Dunque sarà un duello sostanzialmente a due, ma solo per la classifica: nella diretta slalom Are altre atlete potranno in realtà inserirsi nella lotta per la vittoria, peccato che le italiane partano in ritardo ma chissà, potrebbe esserci gloria anche per una di loro.

DIRETTA SLALOM ARE: IL CAMBIO DELLA GUARDIA

Non vediamo l’ora di assistere alla diretta slalom Are, una bellissima prova anche perché è del tutto aperta la sfida per la coppetta di specialità. Zrinka Ljutic al momento ha vinto tre slalom stagionali: a Semmering, Kranjska Gora e poi Courchevel in notturna, sotto i riflettori però ha trionfato anche Camille Rast che ha ottenuto il successo a Flachau, il secondo in questa Coppa del Mondo dopo essere arrivata prima a Killington. È sicuramente bello vedere due atlete giovani che si contendono un grande obiettivo, potremmo dire che gli infortuni di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova hanno aiutato ma in realtà si è solo accelerato un processo che prima o poi si sarebbe inevitabilmente messo in moto.

Statunitense e slovacca restano ancora oggi le migliori interpreti nello slalom, ma Ljutic e Rast, con il possibile inserimento di una Katharina Liensberger che sta lentamente tornando su ottimi livelli, certamente non rubano nulla: hanno dimostrato in più di un’occasione di essere veloci e soprattutto costanti, oggi nella diretta slalom Are si giocano una larga fetta di coppetta e dunque sarà interessante scoprire come cambierà la classifica in tal senso, da appassionati possiamo sperare che alle finali di Coppa del Mondo si arrivi con una situazione ancora da definire perché ne guadagnerebbe lo spettacolo in termini generali.