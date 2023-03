Diretta slalom Are/ Streaming video Rai: Shiffrin contro tutte, CdM sci

DIRETTA SLALOM ARE: ITALIA IN CRISI!

La diretta dello slalom di Are oggi, sabato 11 marzo 2023, chiuderà l’ultimo weekend della stagione per la Coppa del Mondo di sci femminile prima delle Finali di settimana prossima a Soldeu, in trasferimento dalla Svezia ad Andorra sarà piuttosto lungo ed è per questo motivo che ad Are si è gareggiato già ieri e si chiude oggi con lo slalom, disciplina di cui è campionessa del Mondo a sorpresa la canadese Laurence St-Germain, ma che naturalmente ha in Mikaela Shiffrin la donna di riferimento e già matematicamente certa della conquista della Coppa di specialità, addirittura la settima in carriera per lei in slalom.

Tra l’altro, a parte la gara dei Mondiali, non si gareggia in slalom addirittura da fine gennaio, sulle nevi della Repubblica Ceca a Spindleruv Mlyn, a causa del discutibile calendario del Circo Bianco cui abbiamo fatto spesso riferimento. Attendiamo oggi le due nordamericane, ma naturalmente anche le altre grandi protagoniste fra i pali stretti, sperando anche in qualche sprazzo di azzurro anche se sappiamo fin troppo bene che in casa Italia lo slalom è l’unica specialità che mette in crisi l’altrimenti fenomenale Nazionale di sci alpino femminile azzurra. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Are.

SLALOM ARE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Are vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.30, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) per quanto riguarda la Tv di Stato, mentre resta una costante il canale tematico Eurosport, disponibile però solamente per gli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Are, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Are (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI ARE SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM ARE: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta dello slalom di Are naturalmente in copertina c’è Mikaela Shiffrin, che aveva conquistato matematicamente la Coppa di specialità di slalom ancora prima dei Mondiali e che nel frattempo si è presa anche la Coppa del Mondo generale, che d’altronde non è mai stata di fatto in discussione. Mikaela Shiffrin resta quindi il punto di riferimento indiscusso tra i pali stretti e quindi la favorita anche per la gara di oggi anche se, a voler essere pignoli, da due gare arriva seconda (il che di per sé non sarebbe un dramma) dopo avere chiuso al comando la prima manche. Il dato curioso è questo, perché non capita spesso di vedere la statunitense rimontata, come hanno saputo fare Lena Duerr nel secondo slalom di Spindleruv Mlyn e soprattutto la sorpresa assoluta Laurence St-Germain ai Mondiali, per regalare al Canada un oro che nessuno avrebbe osato immaginare. Oltre alla tedesca e alla canadese, saranno naturalmente da seguire con la massima attenzione la svizzera Wendy Holdener e la slovacca Petra Vlhova, ormai da anni principali rivali di Shiffrin tra i pali stretti.

Per l’Italia invece lo slalom femminile purtroppo continua ad essere il “buco nero”, ancora più stridente se si fa il confronto con le altre specialità che regalano vittorie e soddisfazioni a raffica. A sprazzi abbiamo avuto anche qualche buona gara, ad esempio da parte di Marta Rossetti e Anita Gulli in Coppa del Mondo e poi l’inatteso acuto dell’ottavo posto di Lara Della Mea ai Mondiali, però c’è ancora tanta strada da fare per cercare di essere davvero competitive e questa potrebbe essere l’ultima occasione stagionale, perché sarà difficile entrare fra le prime 25 che parteciperanno allo slalom delle Finali di Soldeu. Vedremo quindi che cosa ci dirà la diretta dello slalom di Are, sia per le big sia per (speriamo) le speranze dell’Italia…

