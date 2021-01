Diretta Slalom Chamonix/ Streaming video Rai: chi farà il bis a La Verte des Houches?

DIRETTA SLALOM CHAMONIX: DOPPIA PROVA PER LA COPPA DEL MONDO

Siamo di nuovo in diretta per la Coppa del mondo di sci maschile con lo slalom di Chamonix, anche oggi domenica 31 gennaio 2021. Dopo le grandi emozioni vissute già ieri su La Verte des Houches, dove abbiamo assistito alla bellissima vittoria di Clement Noel, ecco che i big dei pali stretti saranno di nuovo in pista per un doppio appuntamento, che pure si annuncia fondamentale per la stagione che ormai si avvicina alla conclusione. Calendario alla mano vediamo subito che dopo questo doppio appuntamento francese, ad attendere gli specialisti saranno appena altre due gare e dunque lo slalom di Kranjska Gora a marzo e poi, per le finali di Coppa, in Svizzera, a Lenzerheide: poi sarà tempo di premiazioni. E non guasta anche ricordare che con lo slalom di Chamonix di quest’oggi pure assisteremo all’ultima prova tra i pali stretti prima degli attesissimi Mondiali di Cortina 2021: coloro che puntano a un ruolo a vero protagonista sulla Drusciè A non devono farsi scappare questa grande opportunità.

DIRETTA SLALOM CHAMONIX IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Chamonix vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Chamonix (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM CHAMONIX: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Come già ricordato ieri in previsione della prima prova, anche per la diretta dello slalom di Chamonix di questa mattina, ci attendiamo grandi cose da parte di Marco Schwarz, vero dominatore della specialità in questa prima parte della stagione di Coppa. L’austriaco fin qui ha messo da parte appena due successi nella specialità (Adelboden e Schladmig) ma pure va detto che su sette prove di slalom disputate finora, ha raggiunto il podio in altre quattro occasioni, rivelandosi tra i più costanti. Con lui pure hanno però fatto molto bene in questa stagione, a dir il vero abbastanza variegata per lo slalom maschile, anche il connazionale Manuel Feller, come pure il norvegese Foss Solevaag, che giusto a Flachau solo pochi giorni fa ha segnato il primo successo in carriera per la Coppa del mondo. I tre però dovranno certo guardarsi anche dai padroni di casa, le cui quotazioni sulla pista francese sono in forte crescita, specie dopo quanto fatto solo ieri. Questa mattina ovviamente il jolly da tenere d’occhio per lo slalom di Chamonix è senza dubbio Clement Noel (a podio sul Pianai come anche ad Flachau, e ieri gran trionfatore) come anche il connazionale Alexis Pinturault, ben intenzionato a gettare scompiglio nella gara odierna per conquistare più punti possibili per la classifica generale della Coppa, di cui è ancora leader. Per quanto riguarda lo squadrone italiano, la nostra speranza è quella di rivedere ancora un grande Alex Vinatzer: lo specialista di Bolzano ci aveva fatto sognare con il terzo gradino del podio sulla 3-Tre a dicembre, ma dopo quell’exploit a Madonna di Campiglio l’azzurro pare essersi perso. Darà poi il suo contributo alla causa un sempiterno Manfred Moelgg, splendido ottavo nell’ultima gara di Schladming, come pure i più giovani Sala, Maurberger, Tonetti, Gross e Razzoli.



